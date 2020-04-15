Başkale'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ait silah mühimmat, el bombası ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
15.04.2020 17:15 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:15
VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ait silah mühimmat, el bombası ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla Başkale kırsalına bugün "Kapan-Şehit J.Er Cihan ÖDEN" operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında kırsal arazide yapılan aramalarda teröristlere ait 1 doçka uçaksavar silahı, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 7 bin 392 mühimmat, 42 el bombası, 27 roketatar mühimmatı ve çok sayıda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA