Başkale'de Şehitler İçin Mevlid-i Şerif Okutuldu

Van
'ın Başkale
ilçesinde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Özel Harekat Polisi Tugay Buruç başta olmak üzere tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu.
Başkale Özel Harekat Büro Amirliğinde gerçekleşen Mevlid-i Şerif programına Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak
, İlçe Jandarma
Komutanı Fatih
Hati, İlçe Emniyet Müdürü Adil Metin, kamu kurum müdürleri, Polis Memuru Tugay Buruç'un mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı. Başkale Müftülüğünde görevli imamların Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okundu.
Başkale Müftüsü İsmail Aydın
tarafından başta Buruç olmak üzere tüm şehitler için dua edildi.
Yapılan duaların ardından verilen yemekle program son buldu. - VAN
Polis,Van,Başkale
07 Aralık 2018 Cuma 09:36