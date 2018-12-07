Başkale'de Şehitler İçin Mevlid-i Şerif Okutuldu

Başkale
'de şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu
VAN - Van
'ın Başkale ilçesinde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Özel Harekat Polisi Tugay Buruç başta olmak üzere tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu. Başkale Özel Harekat Büro Amirliğinde gerçekleşen Mevlid-i Şerif programına Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak
, İlçe Jandarma
Komutanı Fatih
Hati, İlçe Emniyet Müdürü Adil Metin, kamu kurum müdürleri, Polis Memuru Tugay Buruç'un mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı. Başkale Müftülüğünde görevli imamların Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okundu.Başkale Müftüsü İsmail Aydın
tarafından başta Buruç olmak üzere tüm şehitler için dua edildi.Yapılan duaların ardından verilen yemekle program son buldu.
Van,Başkale
07 Aralık 2018 Cuma 10:52