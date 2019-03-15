Başkale'de Sinema Etkinliği

Kaynak: AA

Başkale ilçesinde kız öğrenciler için sinema etkinliği düzenlendi.Kaymakamlık ve belediye tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında 180 kız öğrenci, film izledi.Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, yaptığı açıklamada, öğrencilerin bu tür faaliyetlere gitmelerinin önemli olduğunu söyledi.Sinema, tiyatro ve kültür gezileri gerçekleştirdiklerini ifade eden Solak, "Çanakkale, İstanbul ve Bursa illerine de öğrenci gezi turlarımız oldu. Bu tür sosyal faaliyetlerimiz devam edecek. Sizler okuyun, devletinize ve milletinize hayırlı bireyler olun. Devlet olarak her zaman çocuklarımızın yanındayız." dedi.Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cengizhan Öztürk de öğrenciler için kültürel etkinliklerin düzenlenmesinin önemli olduğuna belirtti.