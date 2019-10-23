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Başkale'de terör operasyonu

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında 1 adet el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

23.10.2019 13:45Başkale'de terör operasyonu
Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında 1 adet el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak/barınakların tespit edilmesi maksadıyla Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi kırsalında, 22 Ekim 2019 tarihinde KIRAN-Şehit Uzman Jandarma Çavuş Emrah Ceylan (2019-150) Operasyonu başlatılmıştır. İcra edilen operasyon neticesinde; 1 adet EYP ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiş olup, EYP ve yaşam malzemeleri yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.
(İHA)

Jandarma, Başkale, Güncel

Kaynak: İHA

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