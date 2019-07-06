06.07.2019 10:48
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Başkale'de terör operasyonu...Ele geçirilen mühimmat böyle imha edildi

Başkale'de terör operasyonu...Ele geçirilen mühimmat böyle imha edildiVAN - Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Başkale'de terör operasyonu...Ele geçirilen mühimmat böyle imha edildi
VAN - Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün kullandığı değerlendirilen barınma alanlarına yönelik planlanan operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda Başkale ilçesi Albayrak Mahallesi Bölekli mezrası kırsalında, 6 Temmuz 2019 tarihinde icra edilen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Kemal Zeren Operasyonunda, araziye gömülmüş vaziyette; 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, bin 150 adet BKC makineli tüfeği fişeği, 1 adet el dürbünü, 1 adet gece görüş dürbünü, 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi. Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi. Başkale'de terör operasyonu...Ele geçirilen mühimmat böyle imha edildi
Kaynak: İHA
Başkale, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:25   Mut'ta trafik kazası; 2 yaralı
12:20   Türklerden tatlı parasını almayan Suriyeli İHA'ya konuştu
12:19   Kozan'da bir kişi otomobilinde vurulmuş halde otomobilinde bulundu
12:14   Toplu tecavüz sanıkları ikinci kez hakim karşısında
12:11   Otomobilin benzin kapağının altında uyuşturucu sevk eden 2 kişi yakalandı
12:09   Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu; 2 gözaltı
12:07   Azerbaycan'da tank mermisi yere düştü: 2 şehit