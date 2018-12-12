Başkale'de "Türkiye-İran Sınır Güvenliği" Toplantısı

İran
Sınır Güvenliği" toplantısı yapıldı.
İran'ın Sero şehri Hudut Komiseri Yüzbaşı Rıza Monferid ve beraberindeki 4 kişilik heyet, sınır güvenliği toplantısına katılmak üzere karayoluyla Saray
ilçesindeki Kapıköy
Sınır Kapısından Türkiye
'ye giriş yaptı. İran heyeti; Başkale
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak
, Piyade
Albay Hüsnü Bozkurt Uza, İlçe Jandarma
Komutanı Binbaşı Fatih
Hati, İlçe Emniyet Müdürü Adil Metin tarafından karşılandı. Van
merkezde gerçekleşen toplantıda, iki ülke için sınır güvenliği ve önemli konular ele alındı.
Monferid ve beraberindeki heyeti ağırlayan Kaymakam Solak, duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sınır güvenliği için önemli konuları görüşeceklerini ve şehirler için hayırlı kararlar almayı ümit ettiklerini belirtti.
İran heyeti, Türkiye Cumhuriyeti
topraklarına ayak bastıkları andan itibaren kendilerine gösterilen yakın ilgiden dolayı teşekkür etti. - VAN
Başkale,Türkiye,İran
12 Aralık 2018 Çarşamba 09:47