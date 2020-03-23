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Başkale'de "Vefa Sosyal Destek Grubu"ndan yaşlılara yardım eli

Van'ın Başkale ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilenlerin günlük ihtiyaçları, Kaymakamlık bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.

23.03.2020 16:27 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:29
Van 'ın Başkale ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilenlerin günlük ihtiyaçları, Kaymakamlık bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.
Söz konusu çalışma kapsamında oluşturulan ekipler, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge sonrasında evlerinden çıkmaması istenen 65 yaş üstü birey ve kronik hastaların, belirlenen numaralara gelen çağrılarını değerlendiriyor.
Talep edilen ihtiyaçlara cevap veren ekipler, market, eczane ve benzeri ihtiyaçları evlere götürerek teslim ediyor.
Başkale Devlet Hastanesi Evde Sağlık Bakım Hizmetleri ekipleri de yaşlıların sağlık kontrollerini yapıyor.
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Başkale’de ’Vefa Sosyal Destek Grubu’ndan yaşlılara yardım eli

Kaynak: AA

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Başkale'de "Vefa Sosyal Destek Grubu"ndan yaşlılara yardım eli
Etiketler : Kaymakamlık, Başkale, Van, Güncel

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