Haberler » Güncel » Başkale'deki depremden geriye kalan enkaz yığınları - Haber

Başkale'deki depremden geriye kalan enkaz yığınları

İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem Van'ın Başkale ilçesine bağlı kırsal mahallelerde yıkıma neden olması nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti.

23.02.2020 19:04 | Son Güncelleme: 23.02.2020 19:15Başkale'deki depremden geriye kalan enkaz yığınları
'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem 'ın ilçesine bağlı kırsal mahallelerde yıkıma neden olması nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti. Bazı kerpiç evlerin hasar gördüğü yıkımdan geriye kalan enkaz yığınları kameraya yansıdı.

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy şehrinin Kotur ilçesinde yerel saatle 09.22'de 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. , İran'a sınır olan Van'ın Van Başkale ilçesine bağlı Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler Mahallelerinde bulunan kerpiç evlerin bazılarının yıkılmasına neden oldu. Depremde 4'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybederken 37 kişi de yaralandı. Depremin yıkımından geriye kalan enkaz yığınları kameraya böyle yansıdı. - VAN

Başkale, Deprem, İran, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  23 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
23.02.2020 19:59:23