Başkale'deki depremzedelere çelik konstrüksiyon müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine çelik konstrüksiyondan evler yapacaklarını belirterek, "Bir yıl bitmeden Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda çelik konstrüksiyondan çok güzel, rahat yaşayabileceğiniz, sağlıklı, güvenli evleri yapacağız" dedi.Türkiye- İran sınır hattında meydana gelen ve Başkale ilçesinde büyük yıkıma neden olan 5.9 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. İlçeye bağlı Özpınar, Güvendik, Kaşkol ve Gelenler köylerinde can ve mal kayına neden olan deprem bölgesine bugün öğle saatlerinde gelen Bakan Soylu, beraberindeki Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve İrfan Kartal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ile Özpınar Mahallesi'nde kurulan çadır kent bölgesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Kendisini karşılamaya gelen kadın astsubaylara Kadınlar Günü nedeniyle çiçek vererek çocuklarla yakından ilgilenen Bakan Soylu, daha sonra kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti. Batman'da barış olayında çıkan kavgada hayatını kaybeden kanaat önderinin cenazesinden geldiğini ifade eden Bakan Soylu, "Geçen hafta da gelmek istedik. Malumunuz memleketimizin karşı karşıya kaldığı meseleler vardı. Onun için aklımız hep buraydı. Milletvekillerimizle, hem valimizle, hem AFAD'taki arkadaşlarımızla buraya gelen bakan yardımcılarımızla sürekli görüş alışverişinde bulunuyorduk. Tekrar size geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Allah beterinden korusun. Allah bir daha böyle bir afetle karşı karşıya bırakmasın" dedi."Öncelikle kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'geçmiş olsun' dileklerini, selamlarını ve muhabbetlerini bir kez daha ifade etmek istiyorum" diyen Bakan Soylu, şöyle devam etti:"Bütün çalışma arkadaşlarımız buradadır. İlk günden itibaren Kızılay'ımızdan sivil toplum örgütlerine kadar kimse buradan ayrılmadı. Gücümüz yettiğince birlik ve beraberlik içerisinde olmaya çalıştık. Sizlere çok teşekkür ediyorum. İlk andan itibaren 'aman ne olacağız, nasıl olacağız' diye bir telaş içerisinde bulunmadınız. İlk evvela cenazelerimiz oldu, yaralılarımız oldu. Onlarla meşgul olduk, onları defnettik, onları hastanelerde ziyaret ettik. Sağlık Bakanımızın talimatıyla şükürler olsun ki; o da geldi. Hiçbir zaman elini bundan çekmedi ve ev ev hem çocuklarımız, yaşlılarımız, vatandaşlarımız, her birinin sağlık hizmetinden korunmaya çalışıldı."İlk günün çok soğuk olduğunu çok iyi hatırladığını söyleyen Soylu, "Şu ana kadar bu bölgede 2 bin insan çadırı, bin 84 tane de hayvan çadırı kuruldu. Burada jandarmamıza, AFAD'a özellikle çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bu çadırların kurulumu dahil olmak üzere büyük bir gayret gösterildi. Yeni Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerimize, battaniyesinden sobasına kadar elimizden gelen her şeyi yaptık. Bizim birinci safhamız arama kurtarma safhasıdır. İkinci safhamız hemen geçici barınmayı, yani çadırlarla beraber barınmayı, ısınmayı ve mümkün olursa yiyeceği, gıdayı sağlayabilecek safha. Şimdi üçüncü safhamız ise özellikle köylerimizle toplu konteyner alanı isteyenlere hemen yapacağız. Ayrıca, 'biz evimizin yanına konulmasını istiyoruz veya şu alanda bulunmasını istiyoruz' diyen varsa evlerinin yanında konteynerlerini kuracağız. Aynısını Elazığ'da yaptık, köylerde yaptık. Toplu bir konteyner kent yapacağız. Toplu olanların avantajı şu. Elektrik faturalarını biz karşılıyoruz. Tek tek de ise ona ileride bakacağız. Ardından ne yapacağız. Onu da söyleyeyim. Konteynerleri bir yılda yapıp bitireceğiz inşallah" ifadelerini kullandı."Cumhurbaşkanımızın bir talimatı var"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgili talimatını da paylaşan Soylu, "Cumhurbaşkanımızın bir talimatı var. Talimatı şu, çelik konstrüksiyondan evler Elazığ'da yaptık. Şimdi Adıyaman ve Denizli'de de yapacağız. Şimdi size çelik konstrüksiyon evler yapacağız. Sizlere Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla beraber burada inşallah evlerinizi yapıp, bir yıl bitmeden Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda çelik konstrüksiyondan çok güzel, rahat yaşayabileceğiniz, sağlıklı, güvenli evleri yapacağız. Burada istediğiniz yerde toplu olarak da yapabiliriz, yok 'ben buraya konulmasını istiyorum' diyen olursa da aynı konteynerde nasıl yapacaksak öyle de yapabiliriz. Siz nasıl tercih edecekseniz, biz onu sağlamaya çalışacağız. Şunu da ifade edeyim. Bu işler tamamlanana kadar buradan çıkmayacağız. Sizi rahata eriştirene karar biz buradan çıkmayacağız. Allah bizi size mahcup etmesin. Biraz sabredeceğiz. Afet Allah'tandır. Şimdi tedbirinizi çok daha iyi alma zamanıdır. Tedbir almak zorundayız. Daha güvenilir, daha sağlıklı, bir daha deprem olursa ki; buralar deprem bölgesi siz daha iyi bilirsiniz. Bundan etkilenmeyecek hem temeli sağlam olan, hem de üst yapısı sağlam olan ve güvenilir bir şekilde buralarda hayatınızı devam ettirebileceğiniz, bir daha bu işlerle karşı karşıya kalmayacağımız, bir düzen oluşturacağız. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın bize talimatı var. Diyor ki; 'vatandaşımın yanından ayrılmayacaksınız, onların yanında bir şey eksik bırakmayacaksınız.' Bu kadar basit. Onun için Allah bir daha böyle afetlerle karşı karşıya bırakmasın. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.Bakan Soylu, yaptığı konuşmanın ardından kurum müdürleriyle deprem bölgesinde yürütülen faaliyetlerle ilgili bir değerlendirme toplantısı yaptı. - VAN

