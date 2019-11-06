Haberler » Güncel » Başkale'deki terör operasyonu

Başkale'deki terör operasyonu

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

06.11.2019 22:24 | Son Güncelleme: 06.11.2019 22:26
Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda ilçenin Esenyamaç Mahallesi Sualtı mezrası kırsalında "Kıran-Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver" operasyonu başlatıldı.
Operasyonda, teröristlerce 2'si el yapımı patlayıcı ile tuzaklanmış 3 büyük tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Başkale'deki terör operasyonu

Başkale, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
23:26   Lübnanlı göstericiler bu akşam da meydanlardaydı
23:26   İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı: "ABD'nin Suriye'deki askerlerini çekmesine karşıyız"
23:24   AK Partili Çelik: "İsrail'in demografiyi değiştirme eylemini kınıyoruz"
23:24   ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile "çok iyi bir görüşme" yaptıklarını ve 13 Kasım'da...
23:24   Londra polisi, Mesut Özil'e saldırının yeni görüntülerini yayınladı
23:01   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü! 13 Kasım'daki görüşme teyit edildi
23:00   Yaşlı kadının cesedi sahile vurdu! Kumlar üstünü örtünce günlerce fark edilemedi
22:54   Fatih'te 4 kardeşin ölümünde korkunç şüphe! Diğer kardeşlere Oya Yetişkin mi siyanür verdi?
22:24   Fatih 4 kardeşin intiharını aile dostları anlattı: Yeşil kart çıkartın dedim kabul etmediler, onlar onurlu insanlardı
22:08   Mansur Yavaş'tan kritik atama: İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'na Ertuğrul Candaş getirildi
6.11.2019 23:26:58