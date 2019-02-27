Başkale Devlet Hastanesinde "Prenses Doğum" Yapıldı

Başkale
Devlet Hastanesinde epidural anestezi tekniği kullanılarak ağrısız doğum olarak bilinen "prenses doğum" gerçekleştirildi.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzman Dr. Deniz Kıvrak, epidural anestezi yönteminin halk arasında 'prenses doğum' olarak bilindiğini söyledi.
Bunun uygulana bilmesi için hastanın kendileri açısından uyumlu olması ve komplikasyonlarının az olmasının önem teşkil ettiğini belirten Kıvrak, "Hastalar daha az ağrı çektikleri için daha çok tercih ediliyor. Buralarda yapılmıyordu. Başkale'de ilk defa bu yöntemle doğum gerçekleştirmiş olduk." dedi.
Erkek bebek dünyaya getiren Esma Güler (27), doktorların kendisine bu yöntemi önerdiğini söyledi.
Ağrısız bir doğum geçirdiğini kaydeden Güler, şunları aktardı:
"İlk doğumum çok ağrılı geçmişti. Bu doğumda hiç ağrı hissetmedim. Doğum esnasında hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bebeğim sağlıklı doğdu. Ben de çok şükür sağlıklıyım. "
Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA