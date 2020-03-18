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Başkale mart ayında beyaza büründü

Başkale mart ayında beyaza büründü Van'ın Başkale ilçesinde bir süredir etkili olan bahar havası yerini kar yağışına bıraktı.

18.03.2020 17:47 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:49
Başkale mart ayında beyaza büründü
VAN - Van'ın Başkale ilçesinde bir süredir etkili olan bahar havası yerini kar yağışına bıraktı. Mart ayında yağan kar evlerin çatıları ile otomobillerin üzerini beyaza bürüdü.
Başkale ilçesinde etkili olan bahar havası yerini kar yağışına bıraktı. İlçe genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü. Kar yağışı, Van-Hakkari karayolunda ise ulaşımda aksamalar neden oldu. 2700 rakımlı Güzeldere geçidinde kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, ilerlemekte zorluk çekti.
Belediye ekipleri ise ilçe merkezinde sabah saatlerinde kar küreme ve toplama çalışmalarına başladı. Zabıta Müdürlüğü koordinesinde ekipler, Başkaleli vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için tuzlama ve yol açma çalışması yaptı.
Araçlarını ve işyerlerinin önünü temizleyen vatandaşlar, mart ayının sonunda olduklarını ve hala kar yağdığını belirtti.
Kar yağışından dolayı yolları kapanan 19 mahalle ve 24 mezra yolunun tekrar ulaşıma açılması için Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Bakım Daire Başkanlığı Başkale Şube Şefliği ekiplerince çalışmalar devam ediyor. Başkale mart ayında beyaza büründü

Kaynak: İHA

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Başkale mart ayında beyaza büründü
Etiketler : Başkale, Van, Yerel

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