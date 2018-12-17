Başkaleli Öğreciler Kaymakam Öztürk'ü Ziyaret Etti

Başkaleli öğrenciler, ilçede 3 yıl görev yaptıktan sonra Yalova
'nın Armutlu
ilçesine atanan Kaymakam Abdulselam Öztürk'ü ziyaret etti.
Başkale Belediyesince hayata geçirilen "Serhadden Ecdada" projesi kapsamında öğrencilere Çanakkale
, Bursa
ve İstanbul
'un tarihi yerleri gezdirildi.
Öğrenciler, program kapsamında ilçede 3 yıl görev yapan Yalova Armutlu Kaymakamı Abdulselam Öztürk'ü ziyaret etti.
Kaymakam Öztürk, hükümet konağı önünde karşıladığı öğrencilere şehir turu attırdı, Armutlu sahilini gezdirdi.
Öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Öztürk, Başkale'nin meslek hayatında çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.
Öztürk, şöyle konuştu:
"Sizler yaptığınız ziyaretle beni çok duygulandırdınız. Sizi çok seviyoruz. Devletimizin her zaman sizlerin yanında olduğunu bilin. Bu gezilerle büyük şehirleri görüyorsunuz. Bizim sizlerden tek isteğimiz üniversiteler kazanın ve buralarda okuyarak devletimize milletimize hayırlı insanlar olun. Tüm Başkale halkına selamlarımı götürün."
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Kaynak: AA