Başkaleli Öğrenciler Antalya'yı Gezdi

14 Aralık 2018 Cuma 11:36



14 Aralık 2018 Cuma 11:36

Başkale ilçesinden 250 öğrenci, Yeni Filizler Yeşeriyor Projesi kapsamında Antalya gezisine katıldı.Başkale Belediyesince hazırlanan proje kapsamında lise son sınıf öğrencileri 3 grup halinde uçakla Antalya'ya gitti.Burada Akdeniz Üniversitesi, Antalya Müzesi, Düden Şelalesi, Kaleiçi Yat Limanı gibi yerleri gezen öğrenciler, ardından sinema etkinliğine katıldı.Gezinin ardından Başkale'ye dönen öğrencilerden Cengiz Karadağ, ilk kez ilçe dışına geziye gittiğini anlatarak, yetkililere teşekkür etti.Medine Sarıhan ise üniversite gezisinin ardından okuma azminin arttığını ve Antalya'yı çok beğendiğini dile getirdi.