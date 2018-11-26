Başkaleli Öğrenciler Çannakkale, Bursa ve İstanbul'u Gezdi

26 Kasım 2018 Pazartesi 16:09



26 Kasım 2018 Pazartesi 16:09

Van'ın Başkale Belediyesince hayata geçirilen "Serhattan Ecdada, Başkale'den Çanakkale'ye" Projesi kapsamında 45 öğrenciye Çanakkale, Bursa ve İstanbul'daki tarihi yerler gezdirildi.Tüm ihtiyaçları belediye tarafından karşılanan öğrenciler ilk olarak Çanakkale'de Mecidiye Tabyaları, Seddülbahir, Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği, 27. Alay Şehitliği ve Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti.Vanlı şehitlerin kabirlerinde dua eden öğrenciler, Bursa'da Tophane, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri, Bursa Ulu Cami, Panorama 1326, Yeşil Türbe, Emir Sultan Hazretleri Türbesini ziyaret etti.İstanbul'da da Sultanahmet Cami, Ayasofya Müzesi, Topkapı Sarayı, İstanbul Üniversitesi, Eyüp Sultan Hazretleri Türbesi ve İstanbul Akvaryumu'nu gezen, boğazda tekne turu yapan öğrenciler, 5 günlük programın ardından ilçeye döndü.Öğrencileri karşılayan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Çanakkale'de her kesimden insanların bu topraklar için canını feda ettiğini söyledi.Düzenledikleri geziyle öğrencilerin motivasyonunu artırmayı amaçladıklarını belirten Solak, "Öğrencilerimizin Bursa, İstanbul ve Çanakkale gibi büyükşehirlerde üniversite okumalarını istiyoruz. Öğrencilerimize desteğimiz tam. Çocuklarımızın devletimiz, milletimiz için iyi yerlere geleceklerine inanıyorum." dedi.Geziye katılan Başkale Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Mercan Tekin, Çanakkale'de şehitliği ziyaret etmenin gururunu yaşadığını ifade ederek, "Dedelerimiz ve atalarımız bizler için burada canlarını feda etmiş. Burada yaşadığım duyguları tarif edemem. Şehitlerimizin çok büyük zorluklarla savaşıp bizlere bu vatanı emanet ettiklerini öğrendik. Bu duyguları yaşamamıza vesile olan kaymakamımıza teşekkür ederiz." diye konuştu.