Başkaleli Öğrenciler Kültürel Geziye Katıldı

Başkale
Belediyesince hayata geçirilen proje kapsamında 45 öğrenci Çanakkale
, Bursa
ve İstanbul
'daki tarihi ve turistik yerleri gezdi.
Çanakkale'de Mecidiye
Tabyaları, Seddülbahir
, Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği, 27. Alay Şehitliği ve Meçhul Asker Anıtı'nı gezen öğrenciler, Vanlı şehitlerin mezarlarını da ziyaret etti.
Ardından Bursa'ya geçen öğrenciler Tophane
, Osman Gazi
ve Orhan Gazi
türbeleri, Bursa Ulu Cami, Panorama 1326, Yeşil Türbe, Emir Sultan
Hazretleri ve 700 yıllık Osmanlı köyü Camalıkızık'ı gezerek Bursa turu yaptı.
Buradan İstanbul'a geçen öğrenciler, Sultanahmet Camisi
, Ayasofya Müzesi
, Topkapı Sarayı, İstanbul Üniversitesi
, Eyüp Sultan
ve İstanbul Akvaryum'u gezdikten sonra boğazda tekne turu yaptı.
Düzenlenen 5 günlük gezinin ardından ilçeye dönen öğrencileri karşılayan Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Asım Solak
, benzer projelerin devam edeceğini söyledi.
Çanakkale'de doğulusu ve batılısı herkesin bu topraklar için canını verdiğini belirten Solak, "Eğitime ve öğrencilerimize desteğimiz tamdır. Öğrencilerimizin devletimiz, milletimiz için iyi yerlere geleceklerine inancım tamdır" dedi.
Geziye katılan Başkale Kız Meslek Lisesi
10. sınıf öğrencisi Ayşe Çelik de Çanakkale'de şehitliği ziyaret etmenin gururunu yaşadığını ifade ederek, şunları söyledi:
"Burada yaşadığım duyguların tarifi yok. Çanakkale'de her yer toprak kokuyor. Şehitlerimizin çok büyük zorluklarla savaşıp bizlere bu vatanı emanet ettiklerini öğrendik. Çanakkale şehitlerimizin ruhuna Fatiha okuduk. Bize bu heyecanı yaşatan kaymakamımıza çok teşekkür ederiz."
Kız Meslek Lisesi 11. sınıf öğrencisi Ebru Dicle
de daha önce Çanakkale'yi duymuştuklarını ama birebir o tarihi yerleri görmenin ayrı bir duygu olduğunu dile getirerek, "Şehitlerimiz bizlere bu vatanı emanet etmişler, güzel yaşamamızı sağlamışlar. Şehitlerimize minnet borçluyuz. Allah rahmet etsin." diye konuştu.
İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi Nurgül Güler, Bursa'ya hayran kaldığını, daha önce tarih derslerinde duyduğu Osmanlı devletinin kurucuları Osman Bey ve Orhan Gazi'nin türbeleri ve Bursa Ulu Cami'yi görme fırsatı bulduğunu dile getirdi.
Başkale,İstanbul,Bursa,Çanakkale
14 Kasım 2018 Çarşamba 14:06