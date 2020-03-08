Başkan Abdil Erdal: "Kadına şiddeti reddeden bir anlayışa sahibiz"
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası Başkanı Abdil Erdal, "Toplum olarak kadına karşı şiddet olgusu ile mücadele etmeli ve kadınlara karşı sevgi, saygı, hoşgörü ve anlayışla davranmayı insani bir gereklilik olarak benimsemeliyiz" dedi.
08.03.2020 14:06
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası Başkanı Abdil Erdal, "Toplum olarak kadına karşı şiddet olgusu ile mücadele etmeli ve kadınlara karşı sevgi, saygı, hoşgörü ve anlayışla davranmayı insani bir gereklilik olarak benimsemeliyiz" dedi.
Konya SMMM Odası Başkanı Abdil Erdal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Erdal, kadınlara yönelik şiddeti reddeden, kadına her zaman değer veren, onları geleceğimiz olarak gören bir geleneğe sahip olduğumuzu belirterek, "Biz tarih boyunca 'Cennet anaların ayakları altındadır' anlayışıyla hareket eden bir milletiz. Gerek inancımızda gerek gelenek ve göreneklerimizde el üstünde tutulan ve her zaman değer verilen kadınlarımızın hayatın her alanında daha iyi olmaları ve daha iyi yerlere gelmeleri toplum olarak en önemli görevlerimiz arasındadır. Muasır medeniyet olmanın temel şartlarından birisi de kadına değer vermek, korumak ve kollamaktır. Toplum bütünü olarak kadına karşı şiddet olgusu ile mücadele etmeli ve kadınlara karşı sevgi, saygı, hoşgörü ve anlayışla davranmayı insani bir gereklilik olarak benimsemeliyiz. Başta bu cennet vatan için toprağa düşmüş şehitlerimizin anneleri olmak üzere kadın meslektaşlarımın ve bizi biz yapan tüm kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA
Konya SMMM Odası Başkanı Abdil Erdal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Erdal, kadınlara yönelik şiddeti reddeden, kadına her zaman değer veren, onları geleceğimiz olarak gören bir geleneğe sahip olduğumuzu belirterek, "Biz tarih boyunca 'Cennet anaların ayakları altındadır' anlayışıyla hareket eden bir milletiz. Gerek inancımızda gerek gelenek ve göreneklerimizde el üstünde tutulan ve her zaman değer verilen kadınlarımızın hayatın her alanında daha iyi olmaları ve daha iyi yerlere gelmeleri toplum olarak en önemli görevlerimiz arasındadır. Muasır medeniyet olmanın temel şartlarından birisi de kadına değer vermek, korumak ve kollamaktır. Toplum bütünü olarak kadına karşı şiddet olgusu ile mücadele etmeli ve kadınlara karşı sevgi, saygı, hoşgörü ve anlayışla davranmayı insani bir gereklilik olarak benimsemeliyiz. Başta bu cennet vatan için toprağa düşmüş şehitlerimizin anneleri olmak üzere kadın meslektaşlarımın ve bizi biz yapan tüm kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA
Kaynak: İHA
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