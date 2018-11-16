Başkan Acar'a Şeref Madalyası Verildi

Dinar
Belediye Başkanı Saffet Acar
'a, Türkiye
Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar
Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı tarafından şeref madalyası ve onur belgesi verildi.
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi, Dinar Belediye Başkanı Acar
'ı düzenlenen programla ödüllendirdi.
Derneğin Dinar temsilcisi Hasan Ceylan
'ın da katıldığı programda, derneğin Afyonkarahisar Şube Başkanı Kumartaşlı tarafından Acar'a şeref madalyası ve onur belgesi verildi.
Acar, "Gazilerimiz ve şehit ailelerimiz her zaman başımızın tacıdır. Minnet ve şükran borçlu olduğumuz insanların aileleri için ne yapsak azdır." dedi.
Türkiye,Afyonkarahisar,Dinar