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Başkan Acar, belediye ekiplerinin çalışmalarını denetledi

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, belediye ekiplerinin çalışmalarını yerinde denetledi.

04.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:50Başkan Acar, belediye ekiplerinin çalışmalarını denetledi
Belediye Başkanı Süleyman Acar, belediye ekiplerinin çalışmalarını yerinde denetledi.
Başkan Acar, sokak rehabilitasyonu cephe iyileştirme çalışmasını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Belediye Başkanının personelleriyle yakından ilgilendiği dikkati çekti.
Personel motivasyonunun çalışmalardaki başarı oranı ile yakından ilgili olduğunu vurgulayan Acar, "Her personelimiz bizim dışarıdaki yüzümüz. Bu açıdan onların huzurlu bir ortamda çalışması bizi daha da başarılı kılacaktır. Sorumluluğum altındaki arkadaşlarla hem tanışmak hem de çalışma prensiplerimizle alakalı görüşmek üzere bir araya gelmeye özen gösteriyorum. Hep birlikte güzel işlere imza atacağız." diye konuştu.

Fen İşleri Müdürlüğü, Kızılcahamam, Güncel

Kaynak: AA

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