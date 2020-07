Başkan Acar'dan başhekim ziyareti

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Uz. Dr. Yalçın Koçyiğit'i makamında ziyaret ederek başarılar diledi.

Başkan Serkan Acar, Aliağa Devlet Hastanesinin eski Başhekimi Uzman Dr. Ali Fuat Yalvaç'ın yerine atanan ve daha önce Bergama Devlet Hastanesinde Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Uz. Dr. Yalçın Koçyiğit ile her zaman Aliağa için ortak çalışma iradesinde olduklarını ifade etti. Başkan Serkan Acar, pandemi sürecinde Aliağa Devlet Hastanesinin başarılı bir çalışma yürüttüğünü ifade ederek "Yeni başhekimimiz Yalçın Koçyiğit ile hastanemiz mevcut imkanlarla en iyi hizmeti vermeye devam edecektir. Bizim de en büyük arzumuz budur. Bu bir bayrak yarışıdır. Aliağa halkımıza hizmet üretmek ve hastanemizi en kaliteli hale getirmek için başhekimimiz ile birlikte çalışacağız. Her zaman destekçileri olacağız. Aliağa halkının beklentileri de bu yönde. Hastanemizde çalışan tüm personellerimiz ellerinden gelen gayreti gösteriyor. Biz de her zaman destekçileri olmaya devam edeceğiz. Başarılar diliyorum. Hayırlı olsun" dedi. Uz. Dr. Yalçın Koçyiğit de Aliağa'da çalışmaktan dolayı memnun olduğunu belirterek, "Devlet hastanemizde görev yapan pratisyen hekimlerimiz ile en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Yeni gelecek arkadaşlarımızla da bu hizmeti daha ileri seviyeye çıkaracağız" diye konuştu. - İZMİR