Başkan Acar'dan fırınlara teşekkür ziyareti
Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, hafta sonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılayan fırıncılara teşekkür ziyaretinde bulundu.
20.04.2020 19:22 | Son Güncelleme: 20.04.2020 19:38
Acar, yaptığı açıklamada, "Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için saat, mekan, kar-zarar hesabı yapmadan, 3 ekmek için 3 kilometre mesafeye servis yaparak, gece-gündüz koştunuz. Ülkemizin içinden geçmiş olduğu bu zorlu süreçte yapmış olduğunuz fedakarca davranıştan dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Allah sizlerden razı olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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