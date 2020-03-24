Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Başkan Acar'dan korona virüs açıklaması - Haberler

Başkan Acar'dan korona virüs açıklaması

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, kişisel sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada bugüne kadar Aliağa'da hiçbir korona virüs vakasının görülmediğini ancak tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini söyledi.

24.03.2020 12:35 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:35
Başkan Acar'dan korona virüs açıklaması
Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, kişisel sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada bugüne kadar Aliağa'da hiçbir korona virüs vakasının görülmediğini ancak tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar Aliağa kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Kıymetli hemşehrilerim, bir süredir dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile hep birlikte mücadele ediyoruz. Başta sağlıkçılarımız olmak üzere, tüm devlet kurumlarımız, gerek virüse yakalanan hastalarımızın tedavisi, gerekse virüsün yayılmasını önlemek için gece gündüz çalışıyorlar. Bizler de bu süreçte devletimizin kurumlarının almış oldukları kararları eksiksiz uygulayarak onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Allah'a hamdolsun şu ana kadar Aliağa'mızda korona virüs vakasına rastlanılmadı. Bu zamana kadar kurumlarımızca yayınlanan genelgelere riayet etmek üzere göstermiş olduğunuz gayret ve özveri için tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Ancak bu durum Aliağa'mızda da korona virüs salgını yaşanmayacağı anlamına gelmez. Bu sebeple kurallara riayet etmeyi daha sıkı şekilde devam etmeliyiz. Allah'ın izni ve inayeti, devletimizin gayretleri ve tüm Aliağalı hemşehrilerimizle bu virüs salgınının da üstesinden geleceğiz. Evinizde kalın, Sağlıcakla kalın." - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Serkan Acar, Aliağa, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Yaşlılarımızı zapt edemiyoruz! Bu fotoğraf da Maraş’tan geldi Haberler
Yaşlılarımızı zapt edemiyoruz! Bu fotoğraf da Maraş'tan geldi
Komşuda son 24 saatte 122 kişi daha hayatını kaybetti Haberler
Komşuda son 24 saatte 122 kişi daha hayatını kaybetti
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü? Haberler
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü?
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa’da manşet oldu: Türklerin gizli silahı Haberler
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Bakanlık harekete geçti, yaşlı adama saygısızlık yapan kişi yakalandı Haberler
Bakanlık harekete geçti, yaşlı adama saygısızlık yapan kişi yakalandı
MEB, tartışma yaratan görüntüler hakkında soruşturma başlattı Haberler
MEB, tartışma yaratan görüntüler hakkında soruşturma başlattı
Avrupa ülkesinde, ikiden fazla insanın bir araya gelmesi yasaklandı Haberler
Avrupa ülkesinde, ikiden fazla insanın bir araya gelmesi yasaklandı
Büyükşehir belediyesi, personeline biner lira ikramiye verecek Haberler
Büyükşehir belediyesi, personeline biner lira ikramiye verecek

Son Dakika Güncel Haberleri

13:24: Koronavirüs tedbirleri - Haber 13:24: Teröristlerin köprü inşaatına tuzakladığı mayın bulundu - Haber 13:24: Sağlık Bakanı çağrıda bulundu, kuyumcular OHAL kararı aldı - Haber 13:24: Karayollarından sürücülere çağrı - Haber 13:24: İshak Paşa Sarayı korona virüs tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapatıldı - Haber 12:48: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi - Haber 12:30: Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı - Haber 12:26: Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı - Haberler 12:17: Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı - Haber 12:01: WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor - Haber 11:45: İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi - Haber 11:26: Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü - Haber
Loading