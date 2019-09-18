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Başkan Acar'dan okul ziyaretleri

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okulları ziyaret etti.

18.09.2019 12:10Başkan Acar'dan okul ziyaretleri
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okulları ziyaret etti.
Acar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş ile 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla Kızılcahamam'da bulunan okullara ziyarette bulundu.
Ziyaretinde okul idarecileri ve öğretmenlerle sohbet ederek kendilerine tatlı ikramında bulunan Acar, tüm öğretmen, idareci ve öğrencilere başarılar diledi.
Her zaman okulların hizmetinde ve yanında olacaklarını belirten Acar, "Değerli öğretmenlerimizin ve ülkemizi güvenle geleceğe taşıyacak öğrencilerimizin 2019-2020 eğitim-öğretim yılını en içten dileklerimle kutlar, tüm öğrencilerimize başarılar dilerim." dedi.

Süleyman Acar, Kızılcahamam, Güncel

Kaynak: AA

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