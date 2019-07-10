10.07.2019 10:04
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Başkan Acar'dan taksi durağına ziyaret

Başkan Acar

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan taksi durağını ziyaret etti.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan taksi durağını ziyaret etti.
Acar, durak çalışanları ile hasbihal edip onların sıkıntılarını dinledi.

Sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette esnafa hayır işler temennisinde bulunan Acar, "Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemiz için var gücümüzle çalışıyoruz. Kızılcahamam Belediyesi olarak gece gündüz demeden vatandaşlarımıza hizmet eden, ekmeklerinin peşinde koşan taksici esnafımızın yasalar çerçevesinde istek ve arzularını yerine getirmeye gayret ediyoruz. Sizlere kazasız, hayırlı, bol kazançlar diliyorum." dedi.
Kaynak: AA
Süleyman Acar, Kızılcahamam, Güncel

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