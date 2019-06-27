Başkan Acar'dan teşekkür daveti

İzmir Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği, tarafındangeçtiğimiz hafta 1500 kişinin katılımı ileİzmir Kültürpark Fuar alanında, düzenlediği, " Gönülden Gönüle, Sevgiyle, El Ele"kültür etkinliği, hala gündem oluşturmaya devam ediyor.

Düzenlenen onur gecesinde, görev alanların mutlulukları gözlerinden okundu.

İzmir Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Muzaffer Acar gecede yaptığı konuşmada; 19 Haziran Çarşamba günü, sizlerle güçlerimizi birleştirerek, " Balkanlılar, Elazığ Kültürü ile Buluşuyor" etkinliğimizle güzel bir projeye imza attık dedi. Acar, "Çok şükür alnımızın akıyla, hep birlikte başarılı çıktık. Hepinize ayrı ayrı teşekkürederim. Allah hepinizden razı olsun. Bugün burada toplanmamızın nedeni, o gecenin yorgunluğundan kaynaklanan eksiklikleri, hatalarımızı gidermek ve tekrar sizlere teşekkür etmek adına buradayız.

Dedi.

"İltifat marifete tabidir"

"İltifat marifete tabidir" diyenİzmir Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Muzaffer Acar, " Burada bulunan tüm arkadaşlarımız, marifet ve yeteneklerinin yanında başarılarıyla, o gün etkinliğimize renk ve vizyonkattılar. Hepinize tekrar ayrı ayrı teşekkür eder, bir başka projede tekrar bir araya gelmekten onur ve gurur duyacağımızı belirtmek isterim " diyerek sözlerini tamamladı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde, Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi, Elazığ Halk oyunları ekibi, Dernek üyelerini tarafından oluşturulan Kürsübaşı ekibine, ve diğer katılımcılara plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

Katılımcılar daha sonra Kürsübaşı ekibinin sazları eşliğinde türküler seslendirmesinin ardından program sona erdi.