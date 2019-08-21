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Başkan Acar, mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

21.08.2019 11:00 Başkan Acar, mahalle ziyaretlerine devam ediyor
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.
Başkan Acar, ekibiyle Mahkemeagacin, Doymuşören, Saraycık, Karacaören, Sazak ve Çakal mahallerini ziyaret etti.
Mahalle sakinlerini dinleyen Acar, "Mahalle sakinlerimizin sorunlarını yerinde dinliyor ve fikir alışverişinde bulunuyoruz. Elimizden geldiğince vatandaşımızın ayağına giderek halini hatırını soruyor, birer çaylarını içerek çözümleyebileceğimiz sorunlarını hızlı bir şekilde çözüyoruz." dedi.
Mahalle sakinleri de ziyaretlerden memnun kaldıklarını ve kendilerine değer veren bir belediye başkanına sahip olduklarını söylediler.

Süleyman Acar, Kızılcahamam, Karacaören, Saraycık, Güncel

Kaynak: AA

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