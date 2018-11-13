Başkan Acar, Muhtarlarla Buluştu

13 Kasım 2018 Salı 16:45



13 Kasım 2018 Salı 16:45

MUĞLA (AA) – Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, ilçe merkez ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkez ve mahalle muhtarlarıyla buluşan Acar, muhtarları dinlemenin aynı zamanda vatandaşları da dinlemek olduğunu vurguladı.Muhtarların sorunlarını çözmenin, onları dinlemenin görevleri olduğunu bildiren Acar, "Geçmiş yıllardan itibaren düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz beraberliğimizin mutluluğunu yaşıyorum. Halkınızın huzuruna mahallenizi temsilen aday oluyorsunuz ve bulunduğunuz bölgedeki mahalle seçmenleriniz sizlere oy veriyor." ifadelerini kullandı.Acar, şunları kaydetti: "Arkanızda siyasi bir güç olmadan bu işi yapıyorsunuz demek ki, bağlı bulunduğunuz mahallelerde halkın teveccühünü, sevgisini, güvenini kazanarak bu mevkilere geliyorsunuz. Sizlerden gelen taleplere elimizden geldiğince iyi niyet ve imkanlar doğrultusunda cevap vermeye çalışıyoruz. Sizlerin taleplerini dinlemek bizim görevimiz."Başkan Ali Acar, muhtarlara çelenk sunum törenlerinde kullanmaları için yaptırılan Muhtarlar Derneği çelengi hediye etti. Muhtarlar da Başkan Acar'a bu organizasyon için teşekkür ederek çiçek takdim etti.