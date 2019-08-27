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Başkan Acar vatandaşla buluştu

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, halkla iç içe bir belediyecilik hizmeti yürütmeyi temel bir prensip olarak değerlendirdiğini belirterek, her zaman halkla bir ve beraber olarak sorunları giderme hedefiyle hareket ettiklerini belirtti.

27.08.2019 11:26 Başkan Acar vatandaşla buluştu
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, halkla iç içe bir belediyecilik hizmeti yürütmeyi temel bir prensip olarak değerlendirdiğini belirterek, her zaman halkla bir ve beraber olarak sorunları giderme hedefiyle hareket ettiklerini belirtti.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Karşıyaka Mahallesi'nde bir aileye taziye ziyaretinin ardından Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan parklarda incelemelerde bulundu.

İncelemeleri sırasında parkta oyun oynayan çocuklarla sohbet eden Acar, onlardan yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmelerini istedi. Oyunun çocukların en temel hakkı olduğunu söyleyen Acar, çocuklardan anne ve babalarının uyarılarına uymaları çağrısında bulundu.
Parkta oyun oynayan çocuklara pasta ikramında bulunan Belediye Başkanı Süleyman Acar, kamelyada oturan kadınlarla da sohbet ederek kadınların parkla, mahalleleriyle ilgili istek ve dileklerini dinledi.

Süleyman Acar, Kızılcahamam, Karşıyaka, Güncel

Kaynak: AA

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