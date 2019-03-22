Başkan Acar: "Yeni Şakran'a Bölgenin En Büyük Yat Limanı Yapılacak"

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Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Eğitim-Bir-Sen Aliağa Temsilciliğine yaptığı ziyarette, "Yeni Şakran'a bölgenin en büyük yat limanı yapılacak. Yat limanıyla ilgili planlar onayladı, ihale sürecine gelindi. Tüm bu projelerle Aliağa Türkiye'nin ve bölgenin cazibe merkezi olacak" dedi.Eğitim-Bir-Sen Aliağa Temsilciliği, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ı ağırladı. Dernek binasında gerçekleşen ziyarete; Eğitim-Bir-Sen Aliağa Temsilcisi Serkan Yılmaz ve çok sayıda üye katıldı. Yaklaşık bir saat süren ziyarette Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan da bulundu.Aliağa'ya özel yatırımların gelmesi noktasında önemli girişimlerde bulunduklarını belirten Başkan Serkan Acar, bu girişimlerden en önemlisinin Ege Üniversitesi kampüsü olduğunu söyledi. Aliağa Çaltılıdere Mahallesi'ne kurulacak olan uluslararası nitelikteki dev üniversite kampüsüne 50 bin öğrencinin geleceğini ifade den Başkan Serkan Acar, bu kampüsle beraber Aliağa'ya olan özel yatırımlarda hız kazanacak dedi.Aliağa'nın en önemli problemlerinden olan sağlık sorunun yapılacak olan yeni devlet hastanesi ile son bulacağının altını çizen Başkan Serkan Acar, "Yeni Mahalle yeni mezarlık bölgesinde yaklaşık 253 dönümlük bir alan üzerine 301 yataklı A sınıfı tam teşekküllü bir devlet hastanesi kazandırılacak. İmar tadilat planları bakanlıkça onaylanır onaylanmaz ihalesi yapılarak iki yıl içerisinde hizmete açılacak" diye aktardı.Çevre yolunun 9 Eylül 2019 tarihinde açılışa hazır hale getirileceğini ifade eden Başkan Serkan Acar, "Battı-çıktı projesi ile Tüpraş kavşağından emniyetin bulunduğu noktaya kadar Çanakkale asfaltı yerin altına alınacak. Bu sayede eski garaj mevkiindeki trafik önemli ölçüde rahatlayacak. Battı çıktının ihalesi sekiz ay önce tamamlandı fakat kurun değişim göstermesi nedeniyle ihale revize ediliyor. Proje eylül ayında başlayacak ve yaklaşık beş aylık bir süre içerisinde bitirilmesi planlanıyor" şeklinde konuştu."Yeni Şakran'a bölgenin en büyük yat limanı yapılacak1"TOKİ'nin 600 konutluk ilk etap çalışmalarına başladığına da değinen Başkan Serkan Acar, şöyle devam etti:"TOKİ'den Aliağa için 5 bin konut talebinde bulunduk. TOKİ'de u talebimize sıcak baktı ve ilk etabı 600 konuttan oluşan bir projenin talep toplama sürecini başlattı. TOKİ'ye başvuru sayısı ilk üç günde dört bini aştı. 600 konutun tamamlanmasının ardından diğer etaplar için de çalışmalar başlayacak ve beş yılda beş bin konut Aliağa'ya kazandırılacak. Yapılacak tüm projelerle Aliağa'ya yaklaşık beş milyar liralık bir yatırım planlanıyor. Ayrıca Yeni Şakran'a bölgenin en büyük yat limanı yapılacak. Yat limanıyla ilgili planlar onayladı, ihale sürecine gelindi. Tüm bu projelerle Aliağa Türkiye'nin ve bölgenin cazibe merkezi olacak." - İZMİR