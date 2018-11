Başkan Aday Adayı Özüm Emniyeti Ziyaret Etti

30 Kasım 2018 Cuma 10:54



Adapazarı Belediyesi Başkan aday adayı Rıdvan Özüm Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'nde bir takım ziyaretlerde bulundu.Adapazarı Belediyesi Başkan aday adayı Rıdvan Özüm, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'yı makamında ziyaret etti. Başkan aday adayı Özüm'ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Emniyet Müdürü Kaya, vatandaşın huzuru ve mutluluğu için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Daha sonrasında İl Emniyet Müdür Yardımcıları; Erdem Mali, İsmail Baş, Cevdet Elyıldırım ve Cengiz Danışan ile bir araya gelen Özüm, Emniyet Teşkilatının Sakarya'da başarılı işlere imza attığını ifade ederek, "Vatandaşın huzuru, güvenliği için yaptığınız çalışmaları takdirle takip ediyorum" dedi.Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürü Ünay Altun'u da makamında ziyaret eden Rıdvan Özüm, Altun'a hayırlı olsun temennisinde bulundu. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerde Özüm, gecesini gündüzüne katarak Türk milletine hizmet eden emniyet teşkilatının her zaman yanında olacağını belirtti.Başkan aday adayı Özüm, "Ülkemizin huzuru için gecesini gündüzüne katarak milletimize hizmet eden siz kahraman polislerimizin her zaman yanındayız. Milletimizin ve vatanımızın güvenliği için asayişi sağlamak, halkımızın huzur içinde yaşamasını temin etmek amacıyla görevini başarıyla yerine getiren polis teşkilatımız bizler için çok değerli. Mazisi şan ve şerefle dolu Türk Emniyet Teşkilatımızın her zaman olduğu gibi yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAKARYA