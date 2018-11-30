Başkan Adayı Arıkan'a Çoşkulu Karşılama

30 Kasım 2018 Cuma 14:54



30 Kasım 2018 Cuma 14:54

AK Parti'nin Bingöl Belediye Başkan adayı Erdal Arıkan, kentte gelişinde partililerden tarafından karşılandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığına aday gösterdiği Erdal Arıkan, AK Parti Bingöl İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler ile Ankara dönüşü Bingöl Havalimanı'ndan konvoy eşliğinde parti il binasına geldi.Burada konfeti ve meşaleyle karşılanan Arıkan, partililerle tokalaştı.Arıkan, yaptığı konuşmada, yeni dönemde insan odaklı ve eşitlik ilkesini öne çıkaracaklarını söyledi.Kentin refah ve huzurunu yükseltmek için gayret göstereceklerini ifade eden Arıkan, şöyle konuştu:"Bingöl'ü daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışacağız. İnsan ve çevreye duyarlı örnek bir şehir oluştururken, halkımızla hareket edeceğiz. Bingöl'ü güzelleştirmek ve geliştirmek için elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyacağız. Topluma fayda sağlayan projelerle, istişarelerle, yeni bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz."