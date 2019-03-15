Başkan Adayı Çalık, Tıp Bayramı'nda Sağlık Çalışanlarıyla Buluştu

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CHP Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mehmet Murat Çalık 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında ilçenin sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. İlçedeki sağlık ocaklarını gezen Çalık, Tıp Bayramı yemeğinde yaptığı konuşmada kent sağlığının önemine dikkat çekti.Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mehmet Murat Çalık, ilçedeki sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı karanfil ve hediyeler takdim ederek kutladı. Sağlık Ocaklarına yaptığı ziyaretlerde sağlık çalışanlarının önem ve kıymetine değinen Çalık, BAKSM'de gerçekleşen Tıp Bayramı yemeğinde de bu alanda emek sarf eden herkese teşekkürlerini iletti."Bizler de kentlerin sağlığıyla ilgileniyoruz"Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı programı Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Programda konuşan Çalık, "Böyle güzel bir ortamı bize sundukları için Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü çalışanlarını kutluyorum ve teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlarının yaşadığı güçlüğü ve zorluğu biliyoruz. Siz doktorlar insan sağlığı ile ilgileniyorsunuz bizler ise kentlerin sağlığıyla ilgileniyoruz. Kentleri daha sağlıklı ortamlara kavuşturmak belki sizin de işlerinizi kolaylaştıracaktır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL