Başkan Adayı Çiftçi'den Taziye Ziyareti

AK Parti Eruh
Belediye Başkan adayı Cevher Çiftçi
, önceki gün üzerine kaynar yemek dökülmesi sonucu ölen 2 yaşındaki Üveys
İlbilgi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Çiftçi, beraberinde partililerle Pervari
ilçesinin Köprüçay köyündeki taziye evine geldi.
Aileye başsağlığı ve sabır dileyen Çiftçi, yaşanan olaydan derin üzüntü duyduklarını aktardı.
Baba Bedirhan İlbilgi de ziyaretten dolayı Çiftçi'ye teşekkür etti. 14 Şubat
'ta Pervari'nin Köprüçay köyündeki evinde, annesinin bulaşık yıkadığı sırada kaynayan yemeğin üzerine dökülmesi sonucu yaralanan 2 yaşındaki Üveys İlbilgi, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
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Kaynak: AA