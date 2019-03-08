Başkan Adayı Dr. Ulusoy: Avcılar'da Madde Bağımlılığına Son

Kaynak: DHA

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, 1-7 Mart Yeşilay Haftası sebebiyle Yeşilkent Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Uyuşturucuyla mücadelede keskin önlemler alacağını söyleyen Ulusoy, Yeşilkent'e büyük bir Bağımlılıkla Mücadele Merkezi açacakları sözünü verdi."AVCILAR 3 Ç'DEN KURTULACAK"AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, Yeşilkent Mahalle sakinleriyle biraraya geldi. Başkan Adayı Ulusoy'un ziyaretine Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.1-7 Mart Yeşilay Haftası sebebiyle vatandaşları ziyaret eden Ulusoy burada, gençleri madde bağımlılığından ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için çalışacaklarını söyledi. Vatandaşlarla sohbet edip, sorunlarını dinleyen AK Parti Adayı Dr. Ulusoy, "Yeşilkent de Avcılar da çamur, çukur ve çöpten kurtulacak. Seçimden önce çalışmalarını başlattık" dedi."YEŞİLKENT'TE KARAKOL DA KURULUYOR"Ulusoy, "Yeşilkent'te uyuşturucuyla ilgili hem eğitim hem de güvenlikle alakalı daha keskin ve kesin önlemler alacağız. Bir de büyük bir Bağımlılıkla Mücadele Merkezi kuruyoruz. Bunun da müjdesini veriyorum. Yeşilkent'te karakol da kuruluyor. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.MADDEYE DEĞİL, HAYATA BAĞLANGençlik ve Spor eski Bakanı Akif Çağatay Kılıç da gençleri madde bağımlılığından ve kötü alışkanlıklardan korumada ailelere çok büyük görevler düştüğünün altını çizdi. Ulusoy ve Kılıç daha sonra gençlerle birlikte "Maddeye değil, Hayata Bağlan" sloganının yazıldığı duvarı renkli boyalarla boyadı. - İstanbul