Başkan Adayı Güder, Esnaflarla Bir Araya Geldi

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, gönül belediyeciliğiyle Battalgazi ve Malatya'yı daha ileriye taşımak istediklerini söyledi.Güder, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler kapsamında Yeni Cami çevresi ve Halep Caddesi'ndeki esnafları ziyaret etti.Yoğun bir ilgi altında ziyaretlerde bulunan Güder, daha sonra Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'ni ziyaret etti.AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, seçim çalışmaları kapsamında ilk olarak Yeni Cami çevresi ve Halep Caddesi esnafını ziyaret etti. Esnafları tek tek dolaşan Güder, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimde destek istedi. Güder'e esnaflar yoğun bir ilgi gösterdi.AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, daha sonra Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret etti.Ziyarette konuşan Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şevket Keskin, "Arife tarif gerek yok. Hepimiz ülkenin birlik, beraberliği, çıkarı, bayrağımız, ezanımız için çalışıyoruz. Esnaf ve sanatkar camiasının başka bir yapısı var. 15 Temmuz'da da görüldüğü gibi esnaf ve sanatkar camiası 'bismillah' deyip sabah dükkanını açıp, akşamda gidip bir ay nöbet tuttu. Esnaflarımız hep reisin yanında yer almıştır, bugünde aynı şekilde devam ediyor. Ülkenin nasıl ki birlik ve beraberliğe ihtiyacı varsa esnafın, ilinde birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Osman kardeşimizde esnaf. Kendisinin de bu işte başarılı olacağına yürekten inanıyorum" dedi.AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder ise esnaf ve sanatkarların her zaman doğrunun yanında olduğunu ifade ederek, "Ülke, vatan söz konusu olunca gerisini teferruat kabul ederek çalışıyorlar. Esnaflarımız şükreden bir kesim. Ülke söz konusu olunca devletin yanında durmasını bilen ve toplumun aksiyoner hale gelmesi için aksiyon görevi yürüten esnaflarımız bizim her şeyimiz, olmazsa olmazımızdır" ifadelerini kullandı.Güder, 31 Mart'ta göreve geldiklerinde Malatya'nın, Battalgazi'nin, esnaf ve sanatkarın emrinde olacaklarını belirterek, "Onların gelişmesi bizim gelişmemizdir. Nihayetinde hepimizin ortak amacı bu topluma, insana, insanlığa hizmet etmek. Belediyeler belki kendi mecralarında hizmet ederken, esnaf ve sanatkarımızda kendi üzerine düşen, toplumda kendilerine yüklenen görevleri ziyadesiyle yerine getiriyorlar. Esnaf ve sanatkar odalarımız her zaman doğrunun yanında durmuşlardır. Malatya hepimizin ortak değeri. Ortak değerimizi koruma, geliştirme ve dönüştürme adına elimizden ne geliyorsa yapacağız" şeklinde konuştu.AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder daha sonra Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'ni ziyaret etti.Ziyarette konuşan Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, "İlçe başkanlığı döneminde de Osman kardeşimizle birlik ve beraberlik içerisindeydik. Malatya'nın gelişmesi için hep birlikte uğraş verdik. Ben çalışmalarını beğendim. Halkın içerisinde olan bir kardeşimiz. Battalgazi belediye başkanlığına aday oldu, hayırlı olsun. Biz bundan sonraki görevlerinizde her zaman sizlerin yanınızda olacağız" dedi.AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder ise kendilerine verilen görevi layıkıyla yerine getirmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.Güder, katılımcı belediyecilik anlayışını önemsediklerini kaydederek, "Siz bir yerde yöneticilik yapıyorsanız, orada yaşayan insanları idareye ortak etmeniz, onlarla istişare etmeniz ve kararları o insanlara ait kararlar alacak iseniz o insanlarla birlikte kararları alıp uygulamanız gerektiğini ifade ediyoruz. Bizim temel anlayışımız budur. 2019'un esas unsuru, sloganı gönül belediyeciliği. Bu anlamda bizde gönül belediyeciliği yapacağız. Gönül belediyeciliğiyle hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz" diye konuştu. - MALATYA