Başkan Adayı İduğ'dan Opera Molası

İduğ ailesiyle birlikte, geçen günlerde yapımı tamamlanan vehizmete giren Bornova Kültür Merkezi'nde sahnelenen, İspanyol Renkleri adlı temsilini izledi. İduğ, temsil sonrası kuliste sanatçıları ziyaret edip, tebrik etti.

İzmir Devlet Opera ve Balesi solistleri, orkestrası, korosu ve balesinin görev aldığı, Zarzuela bestecilerinin çeşitli eserlerinden alınan bölümlerden oluşan İspanyol Renkleri, İspanyol koreograf Carlos Vilan'ın reji ve koreografisiyle sahnelendi. Bornova Kültür Merkezi'nin Necdet Aydın Salonu'nda sahnelenen, Şef Tulio Gagliardo yönetiminde sunulan eseri, eşi Ufuk İduğ ve çocukları ile izleyen Dr. İduğ, temsil sonunda sanatçıları kuliste ziyaret edip, tebrik ederek: "Bu harika temsil için Bornovalılar adına teşekkür ederim" dedi.

Kültür ve sanat destek

İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürü Aytül Büyüksaraç'ın da bulunduğu gecede İduğ, sanatçı ve sanatseverlerle de sohbet etme fırsatı buldu. Bornovalıların kültür ve sanatla buluşturulmasına önem verdiklerini belirten İduğ: "Bornova, insan yerleşimini 8 bin 500 yıl öncesine dayandıran Yeşilova Höyüğü'ne ev sahipliği yapıyor. Tarihimize, kültürel mirasımıza sahip çıkarak, kültür ve sanat etkinliklerine büyük önem vereceğiz. Bornova tiyatro, bale, konser, edebiyat ve sanat söyleşileri ile kültür ve sanat etkinlikleriyle renklenecek. Sanata ve sanatçıya desteğimiz tam olacak" dedi.

Kaynak: Bültenler