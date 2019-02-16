Başkan Adayı İlbaş Esnafı Ziyaret Etti

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AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş, esnafı ziyaret ederek projelerini anlattı.İlbaş, beraberinde partililerle Aydınlar Caddesi ve Helvacılar Çarşısı esnafının taleplerini dinledi, seçilmesi durumunda şehrin sorunlarına köklü çözümler getireceğini söyledi.Açıklanan 70 projenin şehrin gelişmesine yönelik hayati önem taşıdığını belirten İlbaş, şunları kaydetti:"Düzensiz yapılaşmadan ulaşıma, yeşil alandan yönetim anlayışına kadar yeni ve köklü çözümlere yönelik projelerimiz var. Ulus, Batı ve Karakol mahallelerimizi kapsayan 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi ile şehrin çehresi değişecek. İlimizi marka şehirler arasına almayı hedefliyoruz."