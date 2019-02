Başkan Adayı Kıraloğlu: "Şehit ve Gazi Ailelerinin Elektrik ve Su Faturalarını Biz Ödeyeceğiz"

Kaynak: İHA

Demokrat Parti Şehzadeler Belediye Başkan adayı Uğur Kıraloğlu, "Şehit ve gazi ailelerinin elektrik ve su faturalarını biz ödeyeceğiz" dedi.DP Şehzadeler Belediye Başkan adayı Uğur Kıraloğlu, yerel ve ulusal basın mensuplarıyla, kahvaltılı basın toplantısında bir araya geldi. Yapılan kahvaltının ardından kendini tanıtan ve projelerini anlatan Kıraloğlu, "Önceliğimiz Atatürk, cumhuriyet, demokrasi ve Türk milleti. Hedefimiz ise vatandaşlarımıza ve Manisalı hemşehrilerimizin dünya standartlarında insanca yaşaması olacak. Yönetim şeklimiz ise adil, dürüst ve şeffaf bir yönetim. Şahsen benim açımdan parti ayrımı yok. Demokrat Partili'de, AK Partili'de, MHP'li de, CHP'li de, HDP'li de, SP'li de, hepsi bizim vatandaşımız. Hepsine eşit hizmet götürmek bizim boynumuzun borcu. Ben bugünkü siyasi, ekonomik ve sosyal sürece böyle bakıyorum. Ben sürece siyasi partiler ve siyasi ideoloji açısından değil, Manisa'nın kalkınması ve gelişmesi açısından bakıyorum. Burada asıl önemli nokta bundan sonraki nesillere ve çocuklarımıza nasıl bir Manisa bırakacağız. Onların geleceklerini nasıl planlayacağız. Onlara nasıl bir şehir ve ülke bırakacağız. Asıl konumuz ve tasamız bu" dedi.Rakamlarla konuşan Kıraloğlu, "TÜİK'in verilerine göre Manisa konut endeksine göre 53. sırada. Gelir ve servet düzeyinde 50. sırada. Burası batının en ucu, sanayi kenti ama gelir ve servet düzeyinde 50. sırada Manisa. Bu çok acı bir durum. Eğitimde 47. sırada, güvenlikte 44. sırada, sivil katılımda 44. sırada, sosyal yaşam alanlarında 25. sırada. Manisa mutluluk düzeyinde ise 27. sırada. Bunların içerisine kentleşme ve yaşam koşullarındaki olumsuzluğu koyduğunuzda, Manisa hakikaten yaşanabilir bir kent olmaktan çıkmış durumda. İnsanlar mutlu değil, huzurlu değil" ifadelerine yer verdi."Manisa aslında çıplak"Manisa'nın çiftçisinin de esnafının da işçisinin de çok mutsuz olduğuna vurgu yapan Kıraloğlu, "Kültür ve sanatta, sportif başarılarda, bilim ve teknolojide Manisa'yı ileri noktalarda göremiyorum. Burası tarım kenti; çiftçinin hali perişan, geçinemiyorlar bile. Çiftçi perişan. Eğitim deseniz zaten yerlerde sürünüyor, 47. sırada. Hani kral çıplak derler ya, Manisa aslında çıplak" diye konuştu.Manisa'nın trafik sorununa değinen Başkan adayı Kıraloğlu, "Anadolu'da birçok ili ve ve dünyada bir çok ülke ve onların şehirlerini gezdim. Manisa'nın şehir girişlerine bir bakalım. İzmir'den Manisa'ya gelirken sürücü sağa mı dönsem, sola mı dönsem kestiremiyor. Trafik ışıkları, yönlendirme tabelaları rezalet. Akhisar girişi tarafından ise trafik keşmekeşliği aynı. O noktaya yıllardan beri bir yonca kavşak bile yapamadılar" şeklinde konuştu."Şehrin girişinde hiç genelev olur mu?"Kıraoğlu, Manisa'nın Turgutlu girişinde bulunan genelevin utanç verdiğine vurgu yaptığı konuşmasında, "Manisa'nın giriş ve çıkışları köy desen köy değil, şehir desen şehir değil. Turgutlu girişinde ise çok utanç verici bir durum var. Bir şehrin girişinde hiç genelev olur mu? Şehre giriyorsunuz sol tarafta şehir girişinde genelevi görüyorsunuz. Bu şehrin belediye başkanları var, 10 milletvekili var. Hiç kimse bu olumsuz ve utanç verici durumları düşünmez mi? Burası büyükşehir, şehzadeler şehri. Bu şehrin modern olması lazım. O genelevin yeri değiştirilebilir. Zor bir şey de değil. Şehrin girişinde hiç genelev olur mu?" ifadelerini kullandı.Bugüne kadar 3 proje açıkladığını kaydeden Kıraloğlu, "Bunlar; şehit ve gazi ailelerinin elektrik ve su faturalarını biz ödeyeceğiz. Diğer bir proje Şehzadeler ilçesi sınırları içerisinde bir kız ve erkek yurdu yapacağız. 3. projemiz ise Şehzadeler ilçesine; kompleks bir çok amaçlı kapalı pazar yeri yapacağız. Daha onlarca projemiz var. Belirli aralıklarla bu projeleri açıklayacağız" dedi."Benim bir minnet borcum var, onu ödeyeceğim"Yaşanabilir bir Şehzadeler için onlarca projesi olduğuna vurgu yapan Kıraloğlu, "Belediyeye ait bütün kurslar bu ailelerin çocuklarına ücretsiz olacak birinci projemiz buydu. Tabii şehit ve gazi aileleri hepimiz için çok önemli onlar bu vatanı savunmak için vatan topraklarını savunmak için kendi hayatlarını ortaya koyan insanlar hepimizin onlara bir minnet borcu var. Öğrenciler için kız ve erkek yurtları diye düşündük. Malum dışarıdan gelen çok öğrenci var ve bu konuda sıkıntı duyuyorlar. Eğer biz Şehzadeler tarafına düzgün yurtlar yapabilirsek öğrenci buraya gelecek. Öğrencilerin esnafa da belli oranda katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Burayı da gayet güzel yaşanabilir bir ortam hazırlayıp geleceğin ümidi gençlerin düzgün fiziksel şartlarda yaşamasını sağlayacak. İnşallah 3 projemiz Şehzadeler tarafında olmayan çok amaçlı kapalı pazar yeri projesi yani bakıyorum. Türkiye'nin her tarafında illerde ilçelerde yapılmış ama Manisa'da niye yapılmıyor. Benim aklım basmıyor hakikaten basmıyor ama inşallah biz gelirsek bunu yapacağız. Bu pazar yeri çok amaçlı olacak" şeklinde konuştu."Üretimi destekleyeceğiz"Şehzadeler bölgesinde tarım ve hayvancılığın yapıldığını ancak; üreticiyi, köylüyü, çiftçiyi destekleyici hiçbir icraatın olmadığı dile getiren Kıraloğlu, "Bizim burada yapmamız gereken üretimi destekleyeceğiz. Tarımı ve hayvancılığı destekleyeceğiz bu belediyenin görevleri arasında mıdır evet arasındadır. Çünkü bunu belediyeler kurdukları şirketler aracılığı ile yapıyorlar, üreticiye destek veriyorlar. Buradaki en temel nedir üreticinin ürününü direk ihraç edebilmesi. Şimdi çiftçi köylü ürünü nasıl direk bir acile belediyenin kuracağı şirket bu ürünlerle ilgili işleme ve paketleme tesisi kurarsa çiftçinin köylünün yanında durursa çiftçinin normalde 9 liraya sattığı üzümü, 11 lira 12 liraya alıp kar amacı çok fazla kar amacı gütmeden ihracatını yaparsa bu ihracatı köylü yapmış olur. Köylü, çiftçi para kazanmadan bu Manisa'da esnaf belini doğrultamaz. Eskiden köyden 30 kişi 40 kişi gelirdi. Düğün alışverişine mobilyasında yatağından gelinliğinden aklınıza ne geliyorsa her şeyinden bir mağazadan alırdı giderdi. Hasat zamanı da gelir parayı bırakırdı. İnsanlar para kazanıyordu. Yani şimdi ne oluyor köylü hem fiziki olarak çamura batmış tarlasına giremez durumda" dedi.Temel hedefinin zor durumda olan üreticiye yeniden nefes aldıracak hizmetler geliştireceğine dikkat çeken Kıraloğlu, "Hem de maddi manevi çok zor durumda olan çiftçimize sahip çıkmak bizim boynumuzun borcu. Bizim temel hedefimiz bu insanları ayağa kaldırmak. Burada şöyle köprü yaptım böyle yol yaptım, çöpleri en iyi ben toplarım demekle belediyecilik olmuyor" diye konuştu."Kooperatifleşmeye gideceğiz"Kooperatifleşmeye önem vereceklerini ifade eden Kıraloğlu, kooperatifleşmeden, ürünü satmadan insanların bu dünya şartlarında yaşama şansının olmadığını açıkladı. Kıraloğlu, kooperatifleşmek için, toprakları daha verimli hale getirmek için analiz laboratuvarı kuracağını söyledi. belediye meclis üyelerinin gruplar halinde yurt dışına gittiğini belirten Kıraloğlu, belediye başkanı olduğu takdirde bu tür gereksiz ziyaretleri iptal edeceğini, o paralarla Hollanda'dan profesörleri, ziraat mühendislerini getireceğini, Şehzadeler'de tarımı geliştirmek için harcayacağını vurguladı."Lalenin kralını yetiştireceğiz"Büyükşehir belediyesinin her yıl 1 trilyon para vererek Konya'dan lale getirdiğini aktaran Kıraloğlu, lalenin vatanı Manisa'da lalenin kralını yetiştireceklerini, hatta yurt dışına ihraç edeceklerini kaydetti. Kıraloğlu, eğitime daha fazla bütçe ayıracaklarını da açıkladı. Kıraloğlu açıklamasını şöyle tamamladı:"Tarihi Manisa beziyle ilgili çalışma yapacağız. Eğer satılabilirse satacağız. Bununla ilgili bir fabrikada kurulabilir. Hedefimizi yeni istihdam sahaları açmak. Bin kişiye istihdam sağlarsak belediye şirketleri aracılığıyla örnek bir belediye olabiliriz."Düzenlenen programa, DP Manisa İl Başkanı İdris Mecek, DP 1. sıra meclis adayı İlhan Düzenli, meclis adayı Nurten Onultmak, Cihan Canuyar, partililer, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan, yerel ve ulusal gazetecilerin mensupları katıldı. - MANİSA