Başkan Adayı Köse, Yozgatspor Taraftarıyla Bir Araya Geldi

14 Aralık 2018 Cuma 11:09



14 Aralık 2018 Cuma 11:09

AK Parti Yozgat Belediye Başkan adayı Celal Köse, Yozgatspor Cadde Taraftarlar Derneğini ziyarete ederek, taraftarlarla bir araya geldi.Yozgatspor üzerine taraftarlarla sohbet eden Köse, Yozgatspor'un şehrin olmazsa olmazlarından olduğunu söyledi.Köse, Yozgatspor'un, Yozgat'ı birleştirici bir güç olduğunu, bu sebeple bu yıl yakalanan başarının şampiyonlukla taçlanmasının ardından 3. Lig'e, daha sonra da 2. Lig'e çıkması gerektiğini vurguladı.İlk etapta Yozgatspor'un bir üst lige çıkması için ne gerekiyorsa onun yapılması için çaba göstereceklerini aktaran Köse, "Allah nasip eder, vatandaşlarımız da bizi oylarıyla destekleyip Belediye Başkanı seçildiğimizde Yozgatspor için ne gerekiyorsa onu yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Yozgatspor, bizim can damarımız. Onun için el birliğiyle Yozgatspor'un daha iyi yerlere gelmesi için gayret gösterceğiz." dedi.Yozgatspor'a bütün Yozgatlıların sahip çıkması gerektiğinin altını çizen Köse, "Bu takım bir kurumun veya bir kişinin değil, bütün Yozgatlıların takımıdır. Belediyesiyle, Özel İdaresiyle, iş adamları, esnafı, taraftarı, ilimizin bütün kesimleriyle takımımızın yanında olmalıyız." ifadelerini kullandı.Yozgatspor Cadde Taraftarlar Dernek Başkanı Bahadır Şahin de ziyaretlerinden dolayı Köse'ye teşekkür etti.Şahin, Köse'nin Belediye Başkan adayı olmadan önce de Yozgatspor'a destek sağladığını ifade ederek, şunları kaydetti:"İnşallah Celal Köse Bey belediye başkanı seçildiğinde Yozgatspor'a ve taraftarına gereken desteği vereceğine inanıyorum. Kendisine başarılar diliyorum, Allah yolunu açık etsin."Köse, ziyaret sonrası taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.Dernek çıkışında esnafın yoğun ilgisi ile karşılanan Köse, esnaf ile sohbet edip sorunlarını dinledi.