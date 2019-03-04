Başkan Adayı Murat Kaya'nın Seçim İrtibat Bürosuna Görkemli Açılış

Kaynak: İHA

AK Parti Geyve Belediye Başkan Adayı Murat Kaya'nın seçim irtibat ofisi görkemli bir programla hizmete girdi.Cumhur İttifakı AK Parti Geyve Belediye Başkan Adayı Murat Kaya'nın seçim irtibat ofisi görkemli bir programla açıldı. Programa AK Parti Milletvekili Recep Uncuoğlu, Cumhur İttifakı AK Parti Büyükşehir Başkan Adayı Ekrem Yüce, Cumhur İttifakı MHP Taraklı Adayı İbrahim Pilavcı, parti teşkilatları ve çok sayıda davetli katıldı.Seçim İrtibat Bürosu açılışı öncesinde Cumhur İttifakı Belediye Meclis Adayları sahneye çıkarak vatandaşları selamlarken ardından AK Parti Geyve İlçe Başkanı Abdullah Özdemir ve MHP Geyve İlçe Başkanı Murat Çakmak selamlama konuşması yaptı. Konuşmaların ardından havai fişek gösterisi gerçekleştirilirken daha sonra sahneye çıkan Cumhur İttifakı AK Parti Geyve Belediye Başkan Adayı Murat Kaya, "Şuanda 2002'de partiyi kurduğumuz ruh neyse, arkadaşlarımız kimse hepsi burada. Hepiniz hoş geldiniz. 2009'dan bu yana Geyve'de onlarca hizmete imza attık. Cumhur ittifakı kapsamında Geyve'ye 3'üncü dönemde tekrar aday gösterildik. Yapılan anketlerde sizlerin söylediği 'Biz Murat kardeşimizden memnunuz' dediğiniz için tekrar aday gösterildik, hepinize teşekkür ediyorum" dedi.Geyve'ye yapılan yatırımları anlatan Kaya, "2009'u şöyle bir hatırlayalım; kapı kolları ve duvardaki saatlerinde pili olmayan, maaş dağıtamayan, yangın olduğunda itfaiyeleri yola çıkamayan belediyeden sizlerin destek ve dualarıyla milyonlarca yatırım yapan belediyeyi bu hale getirdik. Şimdi İYİ Parti'den aday olan Başkan'dan bu Belediyeyi böyle devraldık ve ilk önce kilitli parke tesisi kurarak bu parkelerle Geyve'mizin sokaklarını nakış nakış işledik. Belediyemizin tüm ihtiyacı olan ekipmanlarımızı tamamladık. Alacağı olan işçi arkadaşlarımızın alacaklarını ödedik, belediyedeki hacizleri kaldırdık. 2012'de kurduğumuz şirketle 120 kardeşimizi ev sahibi yaptık" diye konuştu.Geyve'de gerçekleşen hizmetleri ayrım yapmadan gerçekleştirdiklerini belirten Kaya, "İlçede bulunmayan kanalizasyonu hayata geçirdik. 130 bin ton sıcak asfalt atarak hem Geyve'de hem Alifuatpaşa'da yollarımızı yaptık. Hayvan Pazarı'ndan diğer Kamu Kurum binalarının da kadar AK Parti hükümetinde milletvekillerimizin de desteği ile yapımını tamamladık. Geyve'yi marka yapacağız dedik, Sayıştay Teftişinden geçmiş dosyayla 160 kardeşine burs verir hale geldi. 4 ambulansıyla vatandaşımızın evine kadar geliyor ve tüm hastalarımıza asla ayrım yapmadan hizmet sunduk ve buna devam edeceğiz" şeklinde konuştu.Konuşmasının devamında muhalefetin vatandaşlara yanlış bilgiler verdiğini belirten Kaya, "Muhalefet Partisi eski başkanı ve şuan İYİ Parti'den Aday olan arkadaş beni eleştirmeye kalkıyor, Alifuatpaşamızda insanlara yalan yanlış şeyler anlatıyorlar ve bu kardeşiniz asla onlarla bir olmayacak. Dün diyor ki; 'Ben Adapazarı'nda müdürken 3 tane kapalı pazar yeri yaptım' diyor, ne zamandır müdürlere pazar yeri yaptırıyorlar? Burada Başkan olduğun dönemden bir hizmet söyle diyoruz, söyleyemiyor. Çamur siyasetinden başka bir şeyleri yok. Ağızlarından lağım akıyor. Bunlar bizi kendileri gibi sanıyorlar ama bizim işimiz hizmet. 2 yıldan beri yaptığımız Ayva Festivalleri ile bir marka çıkarttık, Geyva markamız hepimizin onuru ve gururu. Geçen yıl Ayva Festivalinde sizlerin ürünlerini tanıttık, eğer bir ürüne 25 kuruş katkı sağladıysak Elhamdülillah. Çiftçi ve esnaf kardeşlerimiz, arkanızda kapı gibi Murat Kaya var, bu desteklerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.Geyve'ye 2 yeni fabrika kurulacağını müjdeleyen Kaya son olarak şöyle konuştu: "2 tane fabrika ruhsatı kestik, yakın zamanda 2 yeni fabrika açılıyor ama en önemli konuya geliyorum, Geyve ilçemiz için büyük şansımız var o da Ekrem Yüce. İnşallah 31 Mart akşamında Sakarya'mızın Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Ağabeyimiz olacak, hayırlı uğurlu olsun inşallah. Geçtiğimiz gün bizlerle birlikte Alifuatpaşa'da bir toplantıya katılan Ekrem Yüce Ağabeyimiz bizlere söz verdi, ben size bu hizmetleri yapacağım." - SAKARYA