Başkan Adayı Özdemir'den Mahalle Ziyareti

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Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti Havza Belediye Başkan adayı Sebahattin Özdemir, kırsal mahalleleri ziyaret etti.Şeyhali, Cevizlik, Başpelit ve Bekdiğin mahallelerini ziyaret eden Özdemir ile AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan ve MHP İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, vatandaşlarla sohbet ederek destek istedi.Özdemir, yapılan hizmetlere yenilerini eklemek adına yola çıktıklarını belirterek, "İnşallah 3-4 yıl içerisinde tüm mahallelerimizin altyapısı tamamlanacak. Biliyoruz, kırsalımızda göç sorunu var ve mahallelerimiz her geçen gün boşalıyor. İnşallah yakında Havza Organize Sanayi Bölgesinde yapılacak yatırımlarla bu sorun ortadan kalkacak. Havza OSB'ye yatırımcı bulmak için her türlü çalışmayı yaparak elimizi taşın altına sokacağız." ifadelerini kullandı.Kayan da MHP ile ülkenin menfaatleri doğrultusunda yapılan ittifakın önemine değinerek, "Bizlerin birlikteliğinden rahatsız olanlara karşı yüksek bir oy ile gereken cevabı bir kez daha vereceğiz." dedi.Yıldırım ise ülkenin bekası için birlikteliğin sürdürülmesini amaçladıklarını kaydetti.