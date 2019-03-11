Başkan Adayı Şahin'den Aa'ya Ziyaret

Kaynak: AA

AK Parti Karaman Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin ve beraberindeki heyet, Anadolu Ajansı (AA) Karaman Bürosunu ziyaret etti.Şahin ziyarette, katılımcı, istişareye açık, şeffaf ve hesap verilebilir bir yerel yönetim anlayışıyla, millet ve belediyeyi bütünleştiren bir yönetim hedeflerinin olduğunu söyledi.Karaman'ın, genci, yaşlısı, kadını ve erkeği ile omuz omuza, gönül gönüle vereceklerini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:"Karaman'ı her alanda güçlü ve öncü bir şehir haline getireceğiz. Öncü ve güçlü bir Karaman için projelerimizi ve yol haritamızı belirledik. Milletimizin desteği ile göreve geldiğimizde gerçekçi ve gerekçesi olan projelerimizi tek tek hayata geçireceğiz. Daha yaşanılabilir, tarihi dokusu korunan, kültürü ve geçmişini geleceğe aktaran, çevreye duyarlı, kendine özgü bir kimliği olan, büyüyen ve gelişen bir Karaman oluşturacağız. Bizler sadece bugünün şehirlerine, bugünün insanına, bugünün Türkiye'sine sorumlu değiliz. Bugünden yarını inşa etmenin, imar etmenin sorumluluğunu omuzlarımızda taşıyoruz. Karaman'ı öyle planlayacağız ki çocuklarımıza, torunlarımıza gurur duyacakları bir medeniyeti, şehri miras bırakacağız."AA Karaman Büro Sorumlusu Mehmet Çetin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.