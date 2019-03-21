Başkan Adayı Sülük Gençlerle Buluştu

Kaynak: İHA

AK Parti Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük, gençlerle buluşarak projelerini anlattı. Pütürge'de artan göç sorunu, iş olanaklarının kısıtlığından bahseden Başkan Adayı Mikail Sülük, "Burada gerçekleştireceğimiz projelerle aslında hem göçü engellemiş olacağız, hem de istihdamı arttırarak gençlerimize iş imkanı sağlamış olacağız. Bu gelecek onlarındır, Pütürge'nin asıl sahipleri onlardır" dedi.Pütürgeli gençlerle buluşan AK Parti Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük, 1 Nisan sabahı sonrası Pütürge'de yapacağı projelerini bir bir anlattı. Bölgenin göç, işsizlik, ekonomik yetersizliklere dikkat çeken Başkan Adayı Mikail Sülük, gerçekleştireceği projelerle bu sorunları ortadan kaldırmayı hedefliyor. Başkan Adayı Mikail Sülük Pütürge merkezdeki gençlik buluşmasında, "Gençlerimiz bizim geleceğimizdir, onları burada tutabilmek, geleceğe hazırlayabilmek için bazı projelerimiz yapacağız. Pütürge'de artan göç sorununu, iş imkanlarının azlığı ve genç nüfusunun giderek azaldığı bu memleketimizi kalkındırmak, yatırımlarla gençlerimize iş olanakları hazırlamak bizim görevimizdir. Gençlerimizin daha iyi şartlarda çalışabileceği iş olanaklarını oluşturmak için daha önce Pütürge'de belirlediğimiz ve ilk etapta 5 yıl içerisinde yapmayı planladığımız 15 projemizi gerçekleştireceğiz. Bu projelerimiz gerçekleştiğinde Pütürge'miz ekonomik, iş olanakları anlamında şaha kalkacak ve gençlerimiz bu nimetlerden faydalanacaktır. Biz gençlerimizin iş sahibi olmasını, ticaretle uğraşmasını ilçesini kalkındırmasını istiyoruz, en kötü bir işi olmasını, ilçesine katkı sağlamasını istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu gelecek onlarındır, Pütürge'nin asıl sahipleri onlardır, çocuklarımızdır" şeklinde konuştu.Projelerin ilçeye katacağı değerden söz eden Başkan Adayı Mikail Sülük, "Pütürge'ye yapacağımız projelerimizin başında Şiro Çayı'nın Islah Edilmesi geliyor. Tarıma ve hayvancılığa uygun, zengin bir toprak yapısına sahip olan bu alanın ıslah edilerek tarım, hayvancılık ve hizmet sektöründe kullanımının önünün açılmasını sağlayacağız. Şiro Çayı havzasında teşvik edilecek tarım faaliyetleri ile bölgede her türlü sebze ve meyvelerin yetiştirilmesi mümkün olacaktır. Sebze yetiştiriciliğinin tüm yıla yayılması için ise seracılık faaliyetleri teşvik edilecek. Ayrıca bölgede besiciliğin geliştirilmesi ve Pütürge halkının bu alana yönlendirilmesi amacıyla Besi Çiftliği kuracağız. Burada yapacağımız projemizle en az 1000 kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz. Bölge halkına yönelik girişimcilik eğitimi düzenlenecek ve ardından 10 işletmenin faaliyet göstereceği 20 dönümlük kapalı alana kurulan küçük Sanayi Sitesi yatırımı gerçekleştirileceğiz. Burada sağlanacak proje ile en az 600 kişiyi daha istihdam edeceğiz. Bununla aslında hem göçü engellemiş olacağız, hem de istihdamı arttırarak gençlerimize iş imkanı sağlamış olacağız" diye konuştu. - MALATYA