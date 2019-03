Başkan Adayı Sülük, Pütürge'yi Doğu'nun İncisi Yapmak İstiyor

Kaynak: İHA

AK Parti Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük, yerel kalkınma hamlesini başlatarak Pütürge'yi Doğu'nun incisi haline getirmek istediğini ifade ederek, "Bize vereceğiniz, AK Parti'ye vereceğiniz her oyu, kendinize vermiş olacaksınız, bundan emin olun. Burası milletindir, koltuk da milletindir, biz emanetçi olacağız" dedi.AK Parti Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük, adaylığı kesinleşmesinin ardından seçim maratonuna hızlı bir şekilde başladı. Pütürge'de 68 mahallenin tamamına ziyaretler gerçekleştirip Pütürgelilerin sorunlarını dinleyen Başkan Adayı Mikail Sülük, Pütürge'yi Türkiye'de oy rekoru, Doğu'da ise hizmet rekoru kırma hedefini ortaya koydu.Seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Pütürge ilçe Seçim Koordinasyon Merkezi, Tepehan Seçim Koordinasyon Merkezi ile Pazarcık Seçim Koordinasyon Merkezlerinin açılışlarına katılan Sülük, "Bize vereceğiniz, AK Parti'ye vereceğiniz her oyu, kendinize vermiş olacaksınız, bundan emin olun. Burası milletindir, koltuk da milletindir, biz emanetçi olacağız. Verimli bir şekilde ayağınıza hizmeti getirmeye talibiz. Biz 31 Martta bir rekor kırıp Cumhurbaşkanımızı burada misafir etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.Pütürge'yi geleceğe, istikbale hazırlarken, refah seviyesini yükseltip, yaşanılabilir bir kent haline dönüştürmeyi hedeflediklerini belirten Sülük, birincil hedefinin gelecek nesillere hayırla yad edilecek güzel eserler inşa etmek, bölge halkının beklentilerine cevap verecek sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçları sunarak, çalışan-üreten-pazarlayan bir Pütürge'yi kazandırmak istediklerini ifade etti.Sülük'ün projeleri arasında Kilit Parke Taşı Üretim Tesisi Kurulması, Küçük Sanayi Sitesi Kurulumu (KSS), Bilgi Masası Merkezi, Kooperatif Kurma Eğitimi Verilmesi ve Kooperatif Kurulumu, Halıcılık ve Nakış İşletmesi, Kentsel Dönüşüm Projesi, Şiro Çayının İslah Edilmesi, Et ve Süt Entegre Tesisi ile Et ve Süt Entegre Tesisi, Hayvan Pazarı Kurulması, Pütürge Pazarı Kurulması, Soğuk Hava Deposu, Coğrafi İşaret Projesi, Çok Amaçlı Spor Alanı Projesi, Pütürge Kültür ve Mesleki Eğitim Merkezi Projesi ve Güneş Enerjisi Santrali Projesi yer alıyor. - MALATYA