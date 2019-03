Başkan Adayı Yazıcı: "Uyuyan Marmaris'i Uyandıracağız"

Kaynak: İHA

Cumhur ittifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, söylemediği sözleri söylemiş gibi kamuoyuna yayılması için uğraş verenlerin bulunduğunu savunarak, "Ortalıkta yalan yanlış laflar dolaştırılıyor. Biz çizgimizden çıkmayacağız. Projelerimiz ortada. İnşallah bu sene bir değişimi gerçekleştirip uyuyan Marmaris'i uyandıracağız" diye konuştu.Mahalli idare seçimlerine 8 gün kala seçim turlarına hız veren Cumhur ittifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı ve ekibi Marmaris merkez ve mahallelerdeki seçmen ziyaretlerine devam ediyor. Yoğun katılımın olduğu ziyaretlerde SerkanYazıcı ve beraberindeki Marmaris AK Parti İlçe Başkanı Osman Ülgen, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, Meclis Üyeleri Süleyman Eroğlu, Mustafa Karacan, Melih Eriş, Dr. Osman İrez, Ayşe Taşar, Mehmet Karadinç, Elmas Uludoğan Bozkır, Nural Pekgüzel ve kontenjan üyesi Zeki Eren ile kapalı çarşı esnafını tek tek dolaştı."Çarşı cazibe merkezi haline gelecek"Kapalı çarşı esnafının ortak olarak dile getirdikleri konu Serkan Yazıcı'nın başkanlığıyla beraber çarşının yıkılıp yıkılmayacağı ve çarşının üstünün açılacağı söylentisi hakkındaki sorular oldu. Yazıcı konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bakın, projelerimizin lansman toplantısında da, sosyal medya hesaplarımızdan da görebileceğiniz gibi çarşıyı nasıl tasarladığımız ortada. Bu projelerimiz birebir gerçek konumu düşünülerek hazırlandı. Yapacağımız revizyonda çarşının çatısını daha şık ve kullanılabilir hale getirip yolunu da düzenleyeceğiz. Dükkanların içine karışmıyoruz. Ancak şu anki haline bir bakın dışarıdan bakıldığında gerçekten insanın çarşıya girme isteği bile gelmiyor. Bizim yapacağımız buradaki eksiklikleri giderip olması gerektiği gibi çarşının bir cazibe merkezi olmasını sağlamak.""İyi düşünün doğru karar verin"Yazıcı, şöyle devam etti: "Biz burada düzenlemeyi yapacağımız zaman, zaten sizlerin içinden ortak belirleyeceğiniz bir heyet ile birlikte karar vereceğiz. Yapacağımız her işte sizlerle beraber ortak hareket edeceğiz. Birlikte çalışacağız. Pazar yerlerimiz hakkında da bir dolu söylenti var. Bizim yapacağımız pazar yerleri gıda üzerine sizin işinizi baltalayacak bir projemiz yok. Biz esnafımızı, vatandaşımızı nasıl daha mutlu ederiz? derdindeyiz. Ama durup durup icraat anlatmak yerine söylemediğim sözleri söylemişim gibi ortalıkta yalan yanlış laflar dolaştırılıyor. Biz çizgimizden çıkmayacağız. Projelerimiz ortada. İnşallah bu sene bir değişimi gerçekleştirip uyuyan Marmaris'i uyandıracağız. O yüzden iyi düşünün doğru karar verin, çünkü bu seçimin kazananı da kaybedeni de Marmaris olacaktır!""Barlar Sokağı Türkiye'nin en gözde sokağı olacak"Kapalı çarşı esnafının ardından barlar sokağına geçen Yazıcı ve beraberindekiler, burada bar sahipleri ve çalışanlarının bulunduğu yaklaşık 200 kişiyle buluşarak bir toplantı gerçekleştirdi. Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, barlar sokağına yönelik olarak yapmak istediklerini şöyle anlattı: "77 gündür bir yolculuk içindeyim. Tüm kalbimle söylüyorum, her şeyimi, işimi, gücümü, ailemi bırakıp Marmaris'e hizmet etmek istiyorum. Öncelikle burada bir şeylerin değişmesi lazım. Tamamen ucuza yönelik bir rekabet var. Barlar sokağının bir heyeti olmalı. Buradaki her şeyde konuşarak bir yere varılmalı. Buranın ihtiyacı olan en önemli konu güvenlik. Daha sonra da içerideki insan kalitesinin yükseltilmesi gerekiyor. Başkanlığımda size söz veriyorum burası Türkiye'nin en gözde eğlence sokağı olacak. Herkesin kendi müşterisi var ama rekabetle birbirini öldürmemek gerek, bütünde birlik sağlanması lazım. Hep beraber burada karnaval havasını yaratabiliriz. Marmaris'e ruhumu koymak istiyorum. Herkese kapım açık. Beni başkan gibi de görmeyin. Hep beraber uçuralım şu Marmaris'i. Burada her şey var. Un, var, şeker var, pasta yapamıyoruz " Yazıcı, konuşmasından sonra barlar sokağı esnafının varsa sorularını yanıtlamaktan memnunluk duyacağını belirtti. Sorulardan biri de barlar sokağına gelen turistler için araç indirme, bindirme alanının olmayışı ve gece saat 24: 00'ten itibaren otellere olan ulaşımda sıkıntı yaşandığı konusundaydı. Yazıcı, "Göreve başlamamızla birlikte sizlerle tekrar bir araya gelerek bu konuları çözeceğiz. İndirme, bindirme alanı konusunda sizden gelen önerilere göre bir yer belirlenebilir. Ulaşım konusunda gerekirse sabaha kadar dolmuş koyacağız" dedi. Yazıcı'ya destek vermek için toplantıya iştirak eden sanatçı Metin Şentürk de bir konuşma yaptı. Şentürk, Serkan Yazıcı ile uzun süredir arkadaş olduğunu belirterek, "Ben Serkan Yazıcı'yı çeyrek asırdır tanıyorum. Bir insanın adam gibi adam olması çok önemli faktördür. Önümüzdeki beş yıl boyunca kim ölecek,kim kalacak bilmiyoruz, kim hasta, kim sağlam kalacak bilmiyoruz, ama iyi bir başkan seçmeyi bilebilirsiniz. Şimdiden Serkan Yazıcı'yı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.Doğum günü sürpriziDoğum günü olması nedeniyle güne otel çalışanları ve ailesinin sürpriz doğum günü kutlamasıyla başlayan Yazıcı'nın konuşmasının sonunda, Barlar sokağı esnafı tarafından ikinci sürpriz yapıldı. Pasta getirilerek doğum günü kutlanan Yazıcı, çok mutlu olduğunu belirterek herkese nezaketinden dolayı teşekkür etti. - MUĞLA