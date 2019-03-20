Başkan Adayı Yıldırım: "Sancaktepe Anadolu Yakası'nın Belediye Yönetim Merkezi Olacak"

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim programları kapsamında Sancaktepeli vatandaşlarla buluştu. Yıldırım vatandaşlara yaptığı konuşmasında Akıllı Şehir Yönetim Merkezi'ni Sancaktepe'ye kuracaklarını belirterek, "Sancaktepe Anadolu Yakası'nın belediye yönetim merkezi oluyor. Yani Sancaktepe benim haftanın belirli günleri çalışacağım ilçe olacak" dedi.AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 31 Mart Yerel Seçimleri'ne az bir zaman kala Sancaktepe'yi ziyaret etti. Önce Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde kahvaltı programında Sancaktepe'nin kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelen Yıldırım ardından da Yenidoğan Mahallesi'nde 72 derslikli okulun temel atma törenine katıldı. Yıldırım'a Sancaktepeliler büyük sevgi gösterisinde bulundu. Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem ve Sancaktepe Belediye Başkan adayı Şeyma Döğücü de Yıldırım'a programları sırasında eşlik etti.Başkan adayı Döğücü'nün Sancaktepe'yi parmakla gösterilen bir ilçe yapacağını dile getiren Yıldırım, "Buradan kulağıma laflar geliyor. Şeyma hanım bir hanımefendi. Belediye başkanı olur mu, olmaz mı? Bizi yetiştiren kim değerli kardeşlerim? Hanımlar olmasaydı biz olur muyduk? Bakan olabilirsiniz ama size de bir bakan var. Şeyma hanımefendi bir hanım titizliği ile Sancaktepe'yi pırıl pırıl yapacak. Sancaktepe'yi parmakla gösterilen bir ilçe yapacak" diye konuştu.Sancaktepe'de kurulacak şehir hastanesi ile 15 bin insana iş imkanı sağlanacağını söyleyen Yıldırım, "Sancaktepe sadece Anadolu Yakası'nın değil, Türkiye'nin en büyük hastanesine sahip olacak. 4 bin 100 yataklı bir hastane kuruyoruz. 4 bin 100 yatak demek 15 bin Sancaktepeli kardeşimize iş demektir. Okullar, hastaneler, fabrikalar şan şöhret olsun diye yapılmıyor. Yapılan her eser iş demek, AŞ demek" dedi."İlk işimiz yıldırım hızıyla Sancaktepe-Sultanbeyli Metrosu'nu bitirmek olacak"Sancaktepe-Sultanbeyli Metrosu'nun hızla yapılacağını ifade eden Binali Yıldırım, "Sancaktepe Metrosu biraz gecikti. Çekmeköy'e geldi orada kaldı. Ben de Tuzla'da oturuyorum. Dolayısıyla bu metronun Tuzla'ya kadar hızlı bir şekilde gitmesi lazım. Onun için ilk işimiz yıldırım hızıyla Sancaktepe-Sultanbeyli Metrosu'nu bitirmek olacak" diye konuştu.İstanbul'da trafik, asayiş, sağlık, eğitim gibi konuların takip edileceği Akıllı Şehir Yönetim Merkezi'ni Sancaktepe'ye yapacaklarını belirten Yıldırım, "Sancaktepe Anadolu Yakası'nın belediye yönetim merkezi oluyor. Yani benim haftanın belirli günleri çalışacağım ilçe Sancaktepe olacak. Size daha çok yakın olacağım. Sizlerle daha çok görüşeceğim. İstanbul'da trafik, asayiş, sağlık, eğitim gibi konularının takip edileceği merkez olan Akıllı Şehir Yönetim Merkezi'ni Sancaktepe'ye yapacağız" şeklinde konuştu.Sancaktepe'de 10 yılı dolu dolu geçirdiklerini belirten Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, "10 yıldır beraberdik. 2 dönem 2 seçimde bizlere güvenerek belediye başkanı seçtiniz. 10 yılımız dolu dolu geçti. Muhabbet ortamı oluştu, sevgi iklimi Sancaktepe'de yeşerdi. Yeni dönemde de Sancaktepe'de Şeyma Döğücü kardeşimize bize olan güveninizin bir fazlasını vereceğinize inanıyoruz. Büyükşehir belediyesinde de İstanbul için büyük bir şans olan, İstanbul'un geleceği için fırsat olan Binali Yıldırım'a da olanca desteğinizi vermeniz en büyük arzumuz olacaktır" ifadelerini kullandı."Bayrağı aldığımız yerden hızlıca koşmaya devam edeceğiz"Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem'den aldıkları bayrağı taşıyarak hizmete devam edeceklerini söyleyen Sancaktepe Belediye Başkan adayı Şeyma Döğücü, "Çalışmalarımız artarak devam edecek. Belediye başkanımız olan İsmail Başkanımızın millet için çalışan, milleti düşünen bu çalışmalarını inşallah çok daha yukarıya taşıyarak, bayrağı aldığımız yerden hızlıca koşmaya devam edeceğiz. Sizlerin teveccühüyle hizmet etmeye devam edeceğiz " dedi. - İSTANBUL