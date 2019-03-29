Başkan Adayı Yıldız'dan Gençler İçin Rap Şarkılı Film

Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız'ın sosyal medyada yaptığı rap şarkılı filmi dikkatleri çekti.
31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere günler kala AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız'ın yaptığı paylaşım dikkatleri çekti. Geleneklerden kopmayan ama modern çağın trendlerini de takip etmenin önemli olduğunu söyleyen Yıldız, sosyal medya adreslerinden rap şarkılı filmini yayınladı. Filmi, "Gençler bu size gelsin" notuyla paylaşan diyen Yıldız'ın paylaşımına en çok gençlerden ilgi geldi.
İşte o şarkının sözleri:
"Beyoğlu'nda kalbimiz atıyor
Tüm Türkiye doğruyu biliyor
Hedef güzel yarınlar ve demokrasi
Genci, yaşlısı umuda koşuyor
Okmeydanı, Kasımpaşa, Tophane
Güleceği günlere geldi nihayet
Hasköy, Sütlüce, Taksim, Galata
Yediden yetmişte mutlu yarınlar
Haydar Ali Yıldız, gözlerinde parlıyor Ayyıldız
Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i kardeş
Örfüm, adetim vatanımı sevmek
Gönlümü kemiriyor yılan ve akrep
Doğruyu biliyorum ileriye gitmek
Yolumuzun sonu hep aydınlık
Ceddinin izi ak saygınlık
Okmeydanı, Kasımpaşa, Beyoğlu
El ele yürüyoruz aranan kan bu
Kendini değil halkını düşünür
İçimizden biri Haydar Ali Yıldız
Gönlünü verdi, kulakta ezanı
Gözlerinde parlıyor Ayyıldız
Beyoğlu, İstanbul mutlu ve el ele
Kimseyi ayırıp yok saymadı hiç
Adalet yüreğine işledi bir kere." - İSTANBUL
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Kaynak: İHA