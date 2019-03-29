Başkan Adayı Yıldız'dan Gençler İçin Rap Şarkılı Film

Kaynak: İHA

Başkan Adayı Yıldız'dan gençler için RAP şarkılı filmİSTANBUL - Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız'ın sosyal medyada yaptığı RAP şarkılı filmi dikkatleri çekti. 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere günler kala Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız'ın yaptığı paylaşım dikkatleri çekti. Geleneklerden kopmayan ama modern çağın trendlerini de takip etmenin önemli olduğunu söyleyen Yıldız sosyal medya adreslerinden RAP şarkılı filmini yayınladı.Filmi, "Gençler bu size gelsin" notuyla paylaşan diyen Yıldız'ın paylaşımına en çok gençlerden ilgi geldi.İşte o şarkının sözleri;"Beyoğlu'nda kalbimiz atıyorTüm Türkiye doğruyu biliyorHedef güzel yarınlar ve demokrasiGenci, yaşlısı umuda koşuyorOkmeydanı, Kasımpaşa, TophaneGüleceği günlere geldi nihayetHasköy, Sütlüce, Taksim, GalataYediden yetmişte mutlu yarınlarHaydar Ali Yıldız, gözlerinde parlıyor AyyıldızTürkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi kardeşÖrfüm, adetim vatanımı sevmekGönlümü kemiriyor yılan ve akrepDoğruyu biliyorum ileriye gitmekYolumuzun sonu hep aydınlıkCeddinin izi ak saygınlıkOkmeydanı, Kasımpaşa, BeyoğluEl ele yürüyoruz aranan kan buKendini değil halkını düşünürİçimizden biri Haydar Ali YıldızGönlünü verdi, kulakta ezanıGözlerinde parlıyor AyyıldızBeyoğlu, İstanbul mutlu ve el eleKimseyi ayırıp yok saymadı hiçAdalet yüreğine işledi bir kere."