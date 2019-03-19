Başkan Adayı Yüce, Türkiye Emekliler Derneği'ni Ziyaret Etti

Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Ekrem Yüce, Türkiye Emekliler Derneği Sakarya Şubesi'ni ziyaret etti.Dernek Başkanı Sinan Turan ve üyeleriyle bir araya gelen Başkan Adayı Yüce, emeklilere yönelik sosyal konut projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiklerini belirterek sevindirici haberleri beklediklerini söyledi. Türkiye Emekliler Derneği Sakarya Şube Başkanı Sinan Turan, "1970 yılında Ankara'da kurulan derneğimizin Sakarya Şubesi'nin 12 bin 878 üyesi bulunuyor. Devlet desteği olmadan en iyi faaliyet gösteren derneklerden biriyiz" dedi.Başkan Adayı Ekrem Yüce ise, "İhtiyaç ve taleplerinize yönelik adımlar atacağız. Şubenin yeni bir yerde hizmet sunması için bir çalışma yapabiliriz. Öte yandan emeklilere yönelik sosyal konut projesini Cumhurbaşkanımıza ilettik. İnşallah sevindirici haberler bekliyoruz. Sakarya'nın TOKİ tarafından inşa edeceği konutlara dahil edilmesi noktasında çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu. - SAKARYA